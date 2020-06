Neue Version des netfiles Datenraums verfügbar

Karlsruhe, 23. Juni 2020. Die EXXETA AG mit Hauptsitz in Karlsruhe gehört auch in diesem Jahr zu den führenden mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland. Das ist das Ergebnis der heute veröffentlichten Lünendonk-Liste 2020 aus der Studie "Der Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland". Mit einem Umsatz von mehr als 90 Millionen Euro in 2019 und inzwischen über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern landet EXXETA...