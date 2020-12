Neue technische Aspekte in Ihrem SAP System von oneresource ag

Fokusthema Quellensteuerreform 2021

Wil im Dezember 2020 – oneresource ag läutet mit der vertieften Informationen betreffend der Umsetzung der Quellensteuer 2021 die Zukunft im Umfeld des HR Fachbereiches ein. oneresource ag hilft ihren Kunden, individuelle Anpassungen zu erledigen, die die Verarbeitung des Jahresendes mit der Datenlieferung an die verschiedenen Sozialversicherungspartner über ELM (einheitliches Lohnmeldeverfahren) betreffen. Mehr über die Erhöhung der EO-Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber finden Sie ab sofort im Internet unter: https://oneresource.com/jahreswechsel-hcm/

Mit Human Capital Management von oneresource ag erhalten die Kunden SAP Werkzeuge und die bestmögliche Lösung durch fortschrittliche Analysefunktionen, um Personalziele und Unternehmensstrategie besser aufeinander abstimmen zu können. Die Kunden können sich auf eine Software von oneresource ag verlassen, die die Gewähr bietet, alle globalen wie lokalen Vorschriften zu erfüllen, und den Mehrwert Ihrer umfassenden SAP Lösung aktivieren. Das Ziel des neuen Quellensteuergesetzes ist die Vereinheitlichung der rechtlichen Lage zwischen den Kantonen. Die Neuerungen verfolgen auch den Zweck, den technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören: Quellenbesteuerte Arbeitnehmer, Tarifcodes der Quellensteuer, Berechnung der Steuer im Monats- und Jahresmodell, Anwendung des Quellensteuercodes D, einheitliche Satzbestimmung usw. Hier mehr über die revidierten Quellensteuergesetz erfahren: https://oneresource.com/jahreswechsel-hcm/

SAP HCM Berater von oneresource ag stellen exzellente Beratungs-, Implementierungs- und Betriebsleistungen rund um die Business Applikationen von SAP zur Verfügung. Im Quartal IV 2020 werden noch weitere Anpassungen und Korrekturen zur Quellensteuer 2021 ausgeliefert, aber es kann bereits im Voraus aktiv viel getan werden. SAP HCM Berater von oneresource ag werden ihren Kunden bei der neuen Lohnartenzuordnung betreffend dem Releasestand und dem Vorgehen betreffend dem Einspielen der Patches gerne behilflich sein.

Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag sagte zu diesem Thema: “Wir sind stolz darauf, unseren Kunden bereits zum heutigen Zeitpunkt Referenzen nennen zu können, bei welchen wir erfolgreich die neuen Technologien eingeführt haben. Mit SAP HCM gelingt es Unternehmen, verwaltungsintensive Aufgaben auf das System umzulagern. Die gebündelte Erfahrung unserer Berater aktiviert den Mehrwert der umfassenden SAP Lösung unserer Kunden.”

Die 2012 gegründete Unternehmung oneresource ag mit Sitz in Wil ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert die Kunden dank der äusserst erfahrenen Berater.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

oneresource ag

Herr Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

Schweiz

fon ..: +41 71 950 55 55

web ..: https://oneresource.com

email : info@oneresource.com

oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem Motto ‘mehr als Sie erwarten…’. Als strategischer Partner und “Value Added Reseller” von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand deckt oneresource den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support.

