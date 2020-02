Neue Standortleitung: Interlutions holt Jens Lang ins Team Hamburg

Digitale Leadagentur setzt alle Zeichen auf Standortausbau

Köln/Berlin/Hamburg, 11.02.2020 – Moin Jens: Pünktlich zum 1. Februar steht Interlutions Hamburg unter neuer Leitung. Für die Führungsspitze ihrer hanseatischen Dependance konnte die digitale Leadagentur Jens Lang gewinnen. Mit dieser Position übernimmt der erfahrene Marketing- und Digitalexperte die Managementverantwortung für Kunden wie MyTheresa, GO!, Gebrüder Heinemann und Axro sowie den weiteren Ausbau des Standorts Hamburg.

“Mit Jens haben wir die ideale Besetzung für die vakante Stelle der Leitung unseres Hamburger Standorts gefunden. Er ist ein Mann mit langjähriger Erfahrung in leitenden Funktionen bei bekannten Kreativ- und Digitalagenturen wie den Hirschen, UDG und zuletzt weigertpirouzwolf. Das ist genau die Form von Background, die wir uns für unseren neuen “Head of Hamburg” vorgestellt haben. Wir freuen uns schon sehr darauf, Interlutions Hamburg gemeinsam voranzubringen”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Vor seinem Wechsel zu Interlutions war Jens Lang bei weigertpirouzwolf in Hamburg als Management Supervisor tätig. Hier leitete er ein Beratungsteam der Agentur und verantwortete die strategische Beratung für Kunden aus den Branchen Automotive, Tourismus und Getränke.

Zuvor arbeitete er für die UDG (United Digital Group) in Hamburg als Director Account Management. Zu seinen Aufgaben gehörten hier die Führung des Projektmanagement-Teams Marke und Kampagne, die strategische Kundenberatung sowie Consulting im Bereich des klassischen und digitalen Marketings.

“Meine Leidenschaft gilt der Markenarbeit sowie der Entwicklung innovativer Digitalprojekte. Die Möglichkeit, dies bei Interlutions in einer Position miteinander zu verknüpfen, hat mich auf Anhieb begeistert. Die Agentur verfügt über einen tollen Mix aus enormer Digitalkompetenz und einem breit aufgestellten Kundenportfolio. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung hier einzubringen”, so Jens Lang.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin und Hamburg. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung. SensioLabs Deutschland, die deutsche Niederlassung des Lizenzgebers von Symfony, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Interlutions.

