Neue Single von Clara in neuem Stil

“Das Beste” erscheint am 13.11.2020 auf allen Downloadplattformen.

Clara ist nicht die Songschreiberin, die Liebe und Beziehungen als Hauptthemen beschreibt und vertont. Mit dieser Single bringt sie jedoch einen zu Herzen gehenden Song mit einem filmischen Sound ins herbstliche Jahresende, der sich mit Gefühlen auseinander setzt, die wohl jeder Liebende schon einmal erlebt hat.

“Ich weiß, wir tun immerzu das Beste was wir können”

Ist es nicht so? Wenn wir es besser wüssten würden wir vieles anders machen.

In “Das Beste” singt Clara eine Geschichte, die mit Unverständnis und Abschied zu tun hat. Man könnte sie bedauernd und verurteilend erzählen. Aber sie tut es auf eine sanfte und reflektierende Art und bringt eine hoffnungsvolle Traurigkeit ins Gehör. In einem Stil, bei dem die Richtung, die sie in Zukunft einschlagen möchte um einiges “Clara” wird. Chansongiger, nicht mehr so druckvoll, dafür mit noch mehr Gefühl.

Arrangiert und aufgenommen wurde “Das Beste” von Anna Marlene Bicking, Musik- und Filmmusikproduzentin aus Berlin, mit der Clara auch ihr nächstes Album “Meine Politik” produzieren wird.

Wer mehr über Clara wissen möchte, dem bietet sie als Bloggerin auf www.clara-werden.de einen Einblick in viele Bereiche ihres Daseins und ihrer Arbeit, auf ihrem YouTube Kanal “Kathrin Clara Jantke” oder in ihrem Podcast “Clara werden” bei Spotify oder ITunes.

Ihr Album “Jetzt” und weitere Veröffentlichungen sind als Download und Streaming auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

Clara Sound ist das Label der Künstlerin Clara, mit der sie ihre eigene Musik veröffentlicht und promotet.

