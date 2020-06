Neue RWA Zentrale für kleinere Objekte: GEZE MBZ 300 N8

GEZE erweitert mit der neuen MBZ 300 N8 sein Angebot an Steuerungszentralen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen: Die neue RWA-Zentrale ist mit kompakten Maßen von 300x400x200 Millimeter eigens für kleine und mittelgroße Gebäude sowie Treppenhäuser konzipiert. Die MBZ 300 N8 ist gut zugänglich und überzeugt durch schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme.

Rauch- und Wärmeabzugsanlage leicht steuern

Die neue RWA-Zentrale MBZ 300 N8 bietet mit Modulen für einen Brandabschnitt und eine Lüftungsgruppe auch für die Steuerung kleiner Rauch- und Wärmeabzugsanlagen die Flexibilität, die sonst für größere Anlagen üblich ist. Sie ist mit 24V und acht Ampere Ausgangsstrom auf RWAs mit sechs bis acht Fensterantrieben ausgelegt. Für zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten verfügt die MBZ 300 N8 über einen freien Steckplatz für ein weiteres MBZ 300 Modul (Drive Modul, Wetter Modul oder Relais Modul).

Unterschiedliche Vernetzungsmöglichkeiten

Die MBZ 300 N8 lässt sich mit weiteren MBZ 300-Modellen vernetzen. Über ein optionales CAN-Modul können bis zu 30 MBZ 300-Zentralen zu einer großen Rauch- und Wärmeabzugsanlage verbunden werden. Über das GEZE IO 420-Schnittstellenmodul ist die Anbindung in die Gebäudeleittechnik möglich. Via BACnet MS/TP-Protokoll lassen sich die Lüftungsfunktionen ansteuern, Statusmeldungen wie Alarm und Störung werden von der Zentrale ausgegeben.

RWA Zentrale von GEZE einfach und schnell installieren

Trotz kompakter Maße ist die MBZ 300 N8 sehr gut zugänglich und so leicht zu installieren. Für Standardanwendungen muss die Zentrale auch nicht parametriert werden. Sie ist bereits voreingestellt. Die MBZ 300 N8 ist als Ausführung mit vorverdrahteten Push-In Reihenklemmen erhältlich. Die Verdrahtung ist bereits so ausgeführt, dass angeschlossene GEZE Fensterantriebe automatisch zwischen Lüftungs- und RWA-Modus unterscheiden.

Objektspezifische Steuerung und einfache Wartung

Für objektspezifische Anforderungen bietet die MBZ 300 PC Software umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten auch für die Abbildung komplexer RWA-Funktionen. Die Einstellungen können schnell und sicher umgesetzt werden – auch nachträglich. Die MBZ 300 loggt außerdem automatisch alle Meldungen und Ereignisse der Anlage. Bei der Wartung können dadurch Störungen schnell identifiziert und behoben werden. Serviceintervalle lassen sich bequem zurücksetzen.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

https://www.geze.com/de/newsroom/neue-rwa-zentrale-fuer-kleinere-objekte

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen. Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.200 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service. Der Gruppenumsatz beträgt über 448,4 Mio. Euro.

Bildquelle: © GEZE GmbH