Neue Raeume für das Ergotherapie Team Weckmann Unterhausen

Das Ergotherapie Team Weckmann in Unterhausen zieht in Praxisräume der ehemaligen Praxis Dr. Ziegler

Das Ergotherapie Team Weckmann aus Unterhausen hat viel vor. Es geht mit neuen Ideen schwungvoll voran. Die stetige Weiterentwicklung der Therapien und Therapeuten sind im Gesundheitssektor extrem wichtig und bilden beim Team Weckmann die Basis für die erweiterte Strategie und den anhaltenden Erfolg. 2015 wurde eine bestehende Ergotherapie Praxis vom Ergotherapie Team Weckmann übernommen und das Konzept trägt Früchte. Wegen stetig steigender Patientenzahl und um die Therapie Möglichkeiten zu erweitern wird sie nun in den Räumen der bisherigen Arztpraxis Ziegler tätig sein.

Es ging in Unterhausen herum wie ein positives Lauffeuer, dass das Ergotherapie Team Weckmann die frei gewordenen Räumlichkeiten übernimmt und die Frage der Patienten: „Wann startet Ihr in den neuen Räumen?“ wird jetzt durch die anstehende Eröffnung beantwortet.

Angelika Weckmann, die Praxisinhaberin, ist Ergotherapeutin und Heilpraktikerin. An den zwei Standorten, Pfullingen und Unterhausen, an denen sie ihre Dienstleistungen anbietet, beschäftigt sie 12 MitarbeiterInnen. Bereits seit 1990 ist sie staatlich anerkannte Ergotherapeutin. 2020 wurde sie, bzw. die gesamte Praxis, für ihr großes soziales Engagement mit dem Preis „Unternehmerin des Jahres in der Region Reutlingen“ in der Kategorie „Soziales und regionales Engagement“ ausgezeichnet. „Das Engagement zum Wohle der Menschen gehört zum Beruf“, ist dazu in gewohnter Bescheidenheit vom Ergotherapie Team zu hören.

Mit den neuen Räumen in Unterhausen wird die Praxis dem Wachstum und den aktuellen Anforderungen an neue Therapien Rechnung gerecht und die Praxis für die Zukunft aufgestellt. Beide Praxisstandorte wachsen stetig. In Unterhausen hat Angelika Weckmann, für bessere Abläufe und um das Team zu entwickeln, fachliche Leitungen eingesetzt. Das Leitungsteam vor Ort, Christiane Fronius und Petra Orschel, ist für PatientInnen da und teilen sich die unterschiedlichen Fachbereiche, je nach Kompetenz untereinander auf.

Vom Fachbereich Pädiatrie (Kinderheilkunde) über Neurologie bis zur Psychiatrie oder der Behandlung spezieller Erscheinungen bei Folgeerkrankungen von Krebs wird alles behandelt. Verzögerte Entwicklung, Schulängste und motorische Probleme der jungen Patienten werden behandelt. Parkinson, ALS oder Probleme nach einem Schlaganfall gehören genauso ins Programm. Vielen ist noch nicht bewusst, das psychische Erkrankungen von Kindern und Erwachsenen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste oder Zwänge, in das Behandlungsspektrum von Ergotherapeuten gehören. Das fachliche Wissen und viel Erfahrung in diesem Bereich hat sich das Ergotherapie Team Weckmann aufgebaut.

Ergotherapeuten stehen nicht in Konkurrenz zur klassischen Schulmedizin, im Gegenteil, sie ergänzen und bereichern sich, und verweisen sogar gegenseitig aufeinander. Gute Ärzte und Therapeuten lernen bei jedem einzelnen Patienten dazu, langjährige Erfahrung ist daher gut für die Patienten. Empathie gehört bei guten Ärzten und Therapeuten dazu.

„Wir sind die Ergotherapeuten, die mit Ihnen Ursachen finden, Sie persönlich behandeln und Sie mit neuen Lösungen begleiten.“ Ist auf der Homepage des Teams zu lesen – und sie meinen es auch so.

Weitere Informationen: www.ergo-weckmann.de

Eines der wichtigsten Dinge im Leben, in jedem Alter, ist es, handlungsfähig zu sein. Jeder Mensch, gleich welchen Alters, will sich selbst erfahren, handlungsfähig sein und Lebensfreude spüren.

Wir helfen Ihnen bei Erkrankung, Entwicklungsverzögerungen oder nach einem Unfall:

– Durch Erstgespräche, Anamnese und Testverfahren ermitteln wir den aktuellen Stand der Erkrankung, Ihre Ressourcen und Potentiale

– Auf Basis unseres Befundes und Knowhows kennen wir die richtigen Behandlungsoptionen

– Wir ermöglichen eine Neuorientierung durch individuelle Beratung

– Gemeinsam legen wir die Ziele und den therapeutischen Weg fest

Wir begleiten Sie, geben Tipps, klären auf und verbessern, erhalten oder stärken mit Ihnen oder Ihren Angehörigen die Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung und Beschäftigungsfähigkeit.

