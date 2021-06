Neue Produkte und Lösungen von Merten by Schneider Electric im bewährten Design

Unterputz-Bewegungsmelder für Schalterserien Antik und Aquadesign sowie Aufputz-Gehäuse für das D-Life Schalterprogramm

Schneider Electric hat die vielfältige Produkt- und Lösungspalette seiner Marke Merten im Bereich der Schalterprogramme erweitert. Mit Komfort, Funktionalität, Sicherheit und Energieeffizienz im Blick präsentieren sich die neuen Unterputz- und Aufputz-Komponenten im anspruchsvollen Design renommierter Schalterserien.

Neue UP-Bewegungsmelder für Schalterdesign mit PlusLink-Technologie

Um eine einheitliche Gestaltung der Elektroinstallation auch hinsichtlich der Sicherheitselektronik zu gewährleisten, stehen für das klassische Schalterprogramm Antik sowie für die wassergeschützte Aquadesign-Linie nun Bewegungsmelder mit der PlusLink-Schnittstelle zur Verfügung. Die hochempfindlichen ARGUS 180 UP Sensor-Module mit Unterkriechschutz erfassen sich bewegende Wärmequellen in einem maximalen Erfassungsbereich von 180 Grad und starten im Anschluss eine festgelegte Zeit. Dank Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle wird die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle, etwa beginnend in der Abenddämmerung, eingeschaltet. Die Möglichkeit der Präsenzfunktion erlaubt es zudem, trotz anwesender Personen bei ausreichend natürlichem Lichteinfall die Beleuchtung energiesparend auszuschalten. Da die Sensor-Module auf der einheitlichen Schnittstelle PlusLink funktionieren, lassen sie sich unkompliziert und flexibel auf die jeweiligen Unterputz-Einsätze aufstecken und in die konventionelle Elektroinstallation integrieren oder nachrüsten. Während sich die Bewegungsmelder im Schalterprogramm Antik für einen Einsatz im Innenbereich eigenen, können die spritzwassergeschützten Bewegungsmelder Aquadesign mit Schutzgrad IP 44 auch im Außenbereich unter dem Gebäudedach eingesetzt werden.

Neue Aufputz-Gehäuse für D-Life

Seit 2016 ist das elegante Flächenschalterprogramm System Design verfügbar, das weit über pure Funktionalität hinausgeht. Um dieses zukünftig noch flexibler einsetzen und kostensparend nachrüsten zu können, wurde das hochwertige Programm nun um Aufputz-Gehäuse ergänzt. Auf jeden Baustoff montierbar sind die robusten Gehäuse der designorientierten Serie D-Life aus bruchsicherem Thermoplast in 1fach, 2fach und 3fach Ausführung erhältlich. In den vier Farben Lotosweiß, Edelstahl, Anthrazit und Sahara stehen sie ab sofort zur Verfügung.

