Neue Praxis – neues Team

Dr. Peter-Nahne Jens erläutert, was Tierärzte und Tierärztinnen beachten sollten, wenn sie eine Praxis oder Klinik mit den dazugehörigen Mitarbeitenden übernehmen.

Nach einem Vortrag von Dr. Peter-Nahne Jens kam eine Teilnehmerin auf ihn zu, um sich zu bedanken und ihre Geschichte zu erzählen. Diese sei ein wunderbares Beispiel für alle Tierärztinnen und Tierärzte, die eine bestehende Praxis oder Klinik übernehmen und auch in der Führungsrolle agieren müssen. „Die Teilnehmerin erzählte, dass sie eine alteingesessene Kleintierpraxis samt aller Mitarbeitenden übernommen hat. Nach einiger Zeit jedoch kündigte eine wertvolle Teilzeitkraft, die immer gute Arbeit leistete. Die Tierärztin gab ihr sogar ungefragt eine Gehaltserhöhung, da sie dachte, ihre Mitarbeitende sei unzufrieden“, erzählt Dr. Peter-Nahne Jens von dieser Erfahrung.

Die Tierärztin war für ihre sehr herzliche Art bekannt. So umarmte sie gerne andere zur Begrüßung und wollte auch ihre Mitarbeitenden auf einer sehr persönlichen Ebene abholen. Sie zog für sich aus dem Vortrag die Erkenntnis, dass ihre Mitarbeitende vermutlich gar nicht mit der Arbeit unzufrieden gewesen war, sondern mit ihrer überschwänglichen Art nicht zurechtkam. Dr. Peter-Nahne Jens berichtet weiter: „Sie kam zu der Einsicht, dass es besser gewesen wäre, einen distanzierten Umgang mit dieser Mitarbeitenden zu pflegen und vor allen Dingen hätte sie nachfragen sollen, wie sie sich die gemeinsame Zukunft vorstellt.“

Der erfahrene Tierarzt und Managementtrainer rät daher bei der Übernahme einer neuen Praxis oder Klinik unbedingt das Gespräch mit den Mitarbeitenden zu suchen, um mehr über deren Kompetenzen, Vorlieben, Einstellungen und Hintergründe zu erfahren. Nur so könne man die einzelnen Menschen mit ihren jeweiligen Persönlichkeiten verstehen und entsprechend handeln. Dabei spiele es ebenso eine große Rolle, sich selbst zu reflektieren und das eigene Verhalten zu beobachten. Denn nur wer sich selbst gut kennen und einschätzen kann, ist in der Lage, mit den unterschiedlichen Teammitglieder erfolgreich zu kommunizieren.

„Ein weiterer wichtiger Punkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist, dass Tierärzte und Tierärztinnen als Führungskraft erkennen und akzeptieren, dass in ihrem Team Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Denkweisen und Interessen zusammentreffen“, konstatiert Dr. Peter-Nahne Jens. Wie hoch die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden ist, hänge somit stark davon ab, ob das Aufgabenfeld, der Persönlichkeit, die sich aus Werten, Einstellungen, Vorlieben und Fähigkeiten zusammensetzt, entspreche. Der Führungsstil übe dabei großen Einfluss aus und sei maßgeblich entscheidend für den Erfolg der Zukunft, wie Dr. Peter-Nahne Jens abschließend betont: „Für die Motivation des Teams und den Erfolg der Zusammenarbeit ist es förderlich, wenn Sie wissen, welcher Persönlichkeitstyp Ihre Mitarbeitenden am besten beschreibt – so haben Sie die Möglichkeit, Ihr Verhalten darauf abzustimmen.“

