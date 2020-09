Neue Plattform hilft bei der Suche nach dem passenden Immobilienmakler

Der Verkauf einer Immobilie ist in der Regel eine komplexe Angelegenheit, bei der es einige Hürden zu überwinden gilt. Damit private Verkäufer möglichst zügig zu einem Abschluss zu den bestmöglichen Konditionen gelangen, nehmen sie zumeist die Dienste eines Maklers in Anspruch. Die Suche nach einem geeigneten Dienstleister ist nicht immer ganz einfach, schließlich möchten Verkäufer einen Partner an ihrer Seite wissen, der sein Handwerk versteht, um am Ende den Verkauf so erfolgreich wie möglich abzuschließen. Grundsätzlich ist es nicht schwierig, einen Makler zu finden. Das Angebot ist groß und alle Anbieter versprechen eine hohe Expertise. Doch wie in jedem anderen Wirtschaftszweig auch, gibt es deutliche Unterschiede bei der Kompetenz. Ferner wird nicht überall nach denselben Grundsätzen gearbeitet, die Interessen des Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Um die Suche nach dem optimalen Makler zu erleichtern, gibt es jetzt ein neues Portal im Internet.

Makler bewerben sich um den Auftrag

Das neue Portal hört auf den Namen Immobilienmakler Vergleichsportal und ist im Netz unter der Adresse https://vergleichsportal-immobilienmakler.de/ zu finden. Für interessierte Verkäufer gibt es auf der Seite ein Bewertungstool. In dieses werden ganz einfach die wichtigsten Eckdaten zu der zu verkaufenden Immobilie wie Größe, Baujahr, Ausstattung und Lage eingegeben und an das Portal gesendet. Jene Anfrage bekommen die angeschlossenen Makler vorgelegt und können eine erste grobe Werteinschätzung abgeben. Zudem können sie sich und ihre Dienstleistungen kurz vorstellen. Die Betreiber des Portals sichern jedem Kunden zu, dass dieser innerhalb weniger Tage mindestens drei verschiedene Bewertungen erhält. Anhand dieser Ersteinschätzungen können sich die Kunden dann einen Eindruck verschaffen, wie seriös eine Maklerfirma ist und ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Im nächsten Schritt können sie Kontakt mit den Maklern aufnehmen und weitere Punkte abklären. Sagt ein Angebot dem Kunden zu, kann eine Zusammenarbeit vereinbart werden. Kommt kein Makler infrage, verbleibt die Anfrage unverbindlich.

Ein wachsendes Portal

Aktuell sind bundesweit knapp 180 verschiedene Makler an das Portal angeschlossen, aber die Beteiligung wächst kontinuierlich. Zugelassen werden jedoch nur Makler, die nachweisen können, dass sie einen großen Erfahrungsschatz auf dem Gebiet des Immobilienverkaufs, sowie einen fachkundigen und kompetenten Mitarbeiterstamm besitzen. Begonnen wurde vor einigen Monaten zunächst mit einer Akquise von Maklern aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ziel ist es aber schon bald, ein bundesweit flächendeckendes Angebot anzubieten, damit künftig jeder Interessent einen geeigneten Partner in seiner Nähe findet.

Das Immobilienmakler Vergleichsportal hilft Immobilienverkäufer bei der Auswahl des richtigen Maklers. Auf unserer Plattform finden Sie ausschließlich zertifizierte und erfahrene Immobilienmakler.

