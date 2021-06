Neue Pflichten für Compliance – Nachhaltigkeit

Kennst du die neuen Compliance-Pflichten für das Nachhaltigkeits-Management?

Mit dem Seminar Neue Compliance Pflichten: Management von Nachhaltigkeitsrisiken erlernst du folgendes Fachwissen:

Management von Nachhaltigkeitsrisiken: Compliance Pflichten sicher umsetzen

Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

Corporate Social Reponsibility: Pflichten aktiv steuern

Buche das Seminar Neue Compliance Pflichten: Management von Nachhaltigkeitsrisiken; bequem und einfach online mit dem Seminarformular online.

Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Compliance Pflichten sicher umsetzen

– ESG-Risiken: Welche Risiken sind im Risikomanagement zu beachten?

– Tone at the Top: Risikokultur und Nachhaltigkeit

– Richtige Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken

– Verantwortlichkeiten und Vorbildfunktion

– Neue Anforderungen an die Geschäfts- und Risikostrategie

– Positivliste: In welche Unternehmen, Branchen und Regionen darf investiert werden?

– Green Bonds: Eine neue Asset Klasse für Finanzunternehmen

– CSR-Reporting: Umsetzung der Pflichten §§ 289c, 340a, 341a HGB, DSR 20 und DIN ISO 26000

Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

– Neue BaFin-Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

– Risikoanalyse als Basis für das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

– Risikoklassifizierungsverfahren: Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken

– Verwendung von ESG-Ratings

– Stresstests und Szenarioanalysen

– Durchführung der ESG-Risikoanalyse mit Kennzahlen

– Nachhaltigkeits-Management: Erstellen des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen

Corporate Social Responsibility: Pflichten aktiv steuern

– Aktive Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Geschäftsorganisation:

– Neue Aufgaben für die Compliance Funktion

– Neue Anforderungen an die Qualifikation der Risikocontrolling-Funktion

– ESG-Risiken im Auslagerungscontrolling sicher managen

– Bundeslagebild Korruption: Prävention mit Nachhaltigkeits-Management

– Neue Prüfungsaktivitäten der Internen Revision

– Effiziente Kommunikation von ESG-Risiken: Verantwortlichkeiten und Schnittstellen für das CSR-Reporting klären

– Kontrollplan für das Management von ESG-Risiken: Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

Die inhaltlichen Details sowie weitere Seminare zum Thema Personalmanagement findest Du direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de