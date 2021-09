Neue Online Konferenz für selbstständige Frauen

MASOMECO Online Summit heißt die neue Online-Konferenz für Expertinnen, Dienstleisterinnen, Kreative und Coaches.

MASOMECO steht für MArketing, SOcial MEdia und COntent. Das sind die Bereiche, in denen sich Selbstständige aller Branchen auskennen müssen, um Kunden zu erreichen – denn die informieren sich im Internet.

„Oft kostete es selbstständige Frauen viel Überwindung, ihr Unternehmen online zu präsentieren und so regelmäßig Kundinnen zu gewinnen“, wissen Britta Just und Susanne Jestel, die Initiatorinnen der Onlinekonferenz. „Andere verzetteln sich oder sind restlos überfordert, denn sie wissen nicht, wie sie den ganzen „Marketingkram´ auch noch in ihrem Alltag unterbringen sollen. Das zieht sich durch alle Branchen und Altersstufen.“

Die Marketing Beraterinnen Britta Just und Susanne Jestel wollen das mit der Masomeco Online Summit ändern. Gemeinsam mit 16 weiteren Expertinnen haben sie ein informatives und inspirierendes Programm gestaltet, das den Teilnehmerinnen erläutert, wie sie die Instrumente des Online Marketing nutzen, ihr Angebot ansprechend im Netz präsentieren und schließlich verkaufen können.

Selbstständige aus allen Branchen können sich in den drei Tagen einen fundierten Überblick verschaffen und erhalten notwendiges Know-how, um sich leichter in der Vielfalt der digitalen Möglichkeiten zurechtzufinden. In einem Forum können Fragen gestellt und neue Kontakte geknüpft werden. Bereits während der Konferenz lassen sich Ideen in ersten kleinen Schritten umsetzen.

Die Themen reichen von den Grundlagen einer eigenen Webseite und dem Überblick über verschiedene Social-Media-Kanäle über Fotografie, Video, Design, Text, Bloggen, Storytelling, Suchmaschinenoptimierung, dem Einsatz von Tools wie google my business oder Webinaren, bis zu Kundengewinnung Verkaufspsychologie, Social Selling und rechtlichen Hinweisen.

Die Summit kann an allen drei Tagen von jeweils 09:00 bis 17:00 Uhr kostenfrei online besucht werden. Die Foren und Videos der Vorträge stehen den Teilnehmerinnen 24 Stunden gratis zur Verfügung.

Wer tiefer in die Themen einsteigen will, kann den Zugang zu allen Vorträgen für ein ganzes Jahr kaufen und erhält darüber hinaus weitere Boni.

Informationen und Anmeldung unter www.masomeco.com

MASOMECO Online Summit

Kostenlose Online Konferenz für selbstständige Frauen

Vom 16. – 18.09.2021 jeweils von 09:00-17:00 Uhr

Die Gastgeberinnen der Masomeco Online Summit sind Susanne Jestel und Britta Just. Beide sind Marketing-Expertinnen mit langjähriger Erfahrung und Berufspraxis, sowohl im klassischen analogen Marketing als auch im Online Marketing. Sie helfen Selbstständigen und kleinen Unternehmen dabei, Marketing einfach in kleine Kampagnen zu organisieren und so passende Kundinnen und Kunden zu erreichen.

