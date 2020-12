Neue Kunststoff-Industriegehäuse starCASE von Rolec setzen farbliche Akzente für die Signalwirkung

Codierung der Gehäuse für definierte Anwendungen und Abstimmung auf das Corporate Design jetzt noch einfacher

Rinteln. Weil Farben nicht nur ästhetische Gesichtspunkte, sondern oftmals auch Signalcharakter haben, bietet es sich bei Elektronik-Gehäusen in vielen Betrieben an, diese farblich zu kennzeichnen. Rolec aus Rinteln hat für seine starCASE Kunststoffgehäuse deshalb jetzt neue Ausstattungsvarianten entwickelt. Sie können mit unverlierbaren Designblenden in Rot (ähnlich RAL 3020), Blau (ähnlich RAL 5017) oder Anthrazit (ähnlich RAL 7015) versehen werden.

“Auf dieses Weise geben wir unseren Kunden zusätzliche Möglichkeiten, die Gehäuse schon äußerlich je nach Anwendung zu unterscheiden. Die Farbe Rot würde sich beispielsweise sehr gut für die Kennzeichnung von Feuer- oder Brandmelder-Komponenten eignen. Blau hingegen würden man vielleicht eher mit Wasserstandmeldern oder Wasserleck-Suchgeräten assoziieren. Und als dritte Variante wäre Anthrazit stellvertretend für beliebige andere Anwendungen. So können die Farbcodierungen auch die Arbeitssicherheit und Ergonomie unterstützen”, erklärt Matthias Rose, Geschäftsführer der Rolec Gehäuse-Systeme GmbH.

starCASE ist mit seinem unverwechselbaren Design auch als Bedienterminal an Maschinen oder als hochwertiges Gerätegehäuse für die Mess- und Regeltechnik konzipiert. Die Anpassung der Industriegehäuse auf das Corporate Design der Kunden ist neben der verbesserten Individualisierung somit ein weiterer wichtiger Faktor.

Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet

Das robuste Kunststoffgehäuse aus ASA + PC mit der Brandschutzklasse UL-94 V0 ist ideal für Elektronikanwendungen. Standardmäßig bietet das Gehäuse im Deckel eine Vertiefung für Folien. Auch die Deckelhalterungen und die Möglichkeit, das Gehäuse bei geschlossenem Deckel zu installieren, gehören hier bereits zum Standard. Es erfüllt die Schutzart IP 65/66 und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

Die Produktreihe besteht aus acht Größen von 120x90x50 mm bis 280x170x60 mm. Alle Gehäuse werden auf Wunsch kundenspezifisch bearbeitet, bedruckt, bestückt und einbaufertig geliefert. Alle starCASE Varianten mit farbigen Designblenden sind bereits ab Werk verfügbar.

Weitere Infos: www.rolec.de; www.rolec.de/de/gehaeuse-zubehoer/starcase

Firmen-Kurzportrait: ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH

“Our passion is enclosures”: Die Leidenschaft für Gehäuse bildete 1987 den Ausgangspunkt für die Gründung der Firma ROLEC durch Friedhelm Rose und seinen Sohn Matthias Rose. Das Unternehmen setzte von Beginn an auf innovative Ideen und zukunftsweisende Technologien. So entstehen bei ROLEC Industriegehäuse, die schon traditionell Maßstäbe in Sachen Technik, Qualität und Design setzen.

Das umfangreiche Portfolio bietet hochwertige Produkte aus verschiedenen Segmenten wie etwa mobile und stationäre Gehäuse aus Aluminium, Polyester oder ABS, Tragarmsysteme und Zubehör. Zahlreiche nationale und internationale Patente belegen die Innovationskraft des Unternehmens. Im nach wie vor konzernunabhängigen Familienunternehmen wird Geschäftsführer Matthias Rose von seiner Schwester Betty Rose kompetent unterstützt.

