Neue Greiferlösung von OnRobot

Soft Gripper automatisiert Lebensmittel-Handling

Odense, 07. April 2020 – Mit dem Soft Gripper bringt OnRobot eine flexible Greiferlösung auf den Markt, die auch empfindliche Lebensmittel automatisiert handhaben kann. Sogar Schaumküsse greift der Soft Gripper problemlos. Für den Umgang mit Lebensmitteln ist er nach EU-Verordnung EC 1935/2004 zertifiziert. Dank variabler Silikonaufsätze kann er unterschiedlich geformte Objekte von bis zu 2,2kg sicher fassen, ohne sie zu beschädigen. So eignet er sich zum Beispiel für Pick-and-Place-Aufgaben in der Getränke-, Pharma- oder Kosmetikindustrie und lässt sich darüber hinaus im Verpackungs- und Produktionsumfeld einsetzen.

“Mit dem Soft Gripper bringen wir einen Greifer auf den Markt, der die existierenden Lösungen zum Handling schwer fassbarer, empfindlicher und unförmiger Objekte in den Schatten stellt”, erklärt Enrico Krog Iversen, CEO von OnRobot. “Damit ermöglichen wir gerade Unternehmen in der Lebensmittelindustrie, ihre Prozesse effizienter zu gestalten und Mitarbeiter zu entlasten.”

Silikonaufsätze für mehr Flexibilität

Der Soft Gripper verfügt über drei austauschbare Silikonaufsätze, zwei davon in Sternform, einer mit einer Vier-Finger-Konfiguration. Diese verleihen ihm die notwendige Flexibilität, um auch unregelmäßig geformte Objekte zu greifen – beispielsweise Eier, Obst oder Flaschen. Auch empfindliche Gegenstände wie Glühbirnen oder Kekse kann der Soft Gripper dank dieser weichen Aufsätze problemlos aufnehmen. In Kombination mit seiner EC-Zertifizierung eignet er sich ideal für Pick-and-Place-Aufgaben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Einfache Integration für schnellen ROI

Der Soft Gripper benötigt keine externe Luftzufuhr, was die Betriebskosten senkt. Zudem zeichnet er sich durch eine besonders leichte Integration aus. “Im Gegensatz zu vergleichbaren Lösungen lässt sich der Soft Gripper unkompliziert mit den Roboterarmen aller führenden Hersteller kombinieren”, erklärt Krog Iversen. “Dafür sorgt vor allem unsere One System Solution.” Diese vereinheitlichte elektrische und mechanische Schnittstelle erweitert die Kompatibilität der OnRobot-Tools. Neben Branchengrößen wie Kuka, Fanuc oder Univeral Robots ermöglicht die One System Solution nun auch eine Tiefenkompatibilität mit den Robotern von Hanwha Precision Machinery sowie denen von ABB. Das bedeutet, dass Hanwha- und ABB-Nutzer die OnRobot-Produkte jetzt ebenfalls problemlos bei voller Funktionalität implementieren können und so von einer einfacheren Integration und einem schnellen ROI profitieren.

Eigenschaften des Soft Grippers:

– Bis zu 2,2 kg Traglast (je nach Form, Weichheit und Oberflächenreibung des Objekts)

– Drei flexibel austauschbare Silikon-Aufsätze

– Greifspanne von 11mm bis 118mm, je nach Aufsatz

– Für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert (EC 1935/2004)

– Ideal zur Handhabung empfindlicher Objekte und unregelmäßiger Formen

– Keine Luftzufuhr nötig

– Schnelle, flexible Implementierung dank nahtloser Integration mit Roboterarmen aller marktgängigen Hersteller

– Nach Schutzklasse IP67 zertifiziert

OnRobot hat seinen Sitz in Odense, Dänemark, und stellt Hard- und Software-Technologien für Lösungen her, die bei kollaborativen Robotern, den Cobots, verwendet werden. OnRobot entwickelt Greifer, Sensoren und sonstige Cobot-Ausrüstung, die den Einsatz der Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Verpackung, Qualitätskontrolle, Materialbeförderung, Maschinenwartung, Montage und Schweißen ermöglicht. Neben seiner Zentrale in Dänemark verfügt OnRobot nunmehr auch über Vertriebsstätten in Deutschland, China, USA, Spanien, Malaysia und Ungarn und beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.onrobot.com/de

