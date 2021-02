Neue Geschäftsführerin bei der TAC Steuerberatungsgesellschaft mbH

Alexandra Schmidt steigt bei der führenden Steuerberatungsgesellschaft für Reisebüros und Reiseveranstalter in die Geschäftsführung auf – Mitbegründer Bruno Welsch in den Ruhestand verabschiedet

Bei der TAC Steuerberatungsgesellschaft (TAC), dem führenden Spezialisten für Steuer- und Unternehmensberatung in der deutschen Reisebranche, ist Alexandra Schmidt in die Geschäftsleitung aufgestiegen. Sie löst dort Bruno Welsch ab, der sich nach über zwanzig Jahren Geschäftsführertätigkeit im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedete.

Mit der Berufung von Alexandra Schmidt ist die Führung der TAC wieder komplett. Neben ihr gehören unverändert Marco Feyh und Andreas Wüst an. Alexandra Schmidt ist bereits seit 1999 für die TAC tätig und verfügt damit über langjährige Erfahrungen in der Betreuung von touristischen Unternehmen wie Reisebüros und Reiseveranstaltern. Neben der Mandantenbetreuung wird die weitere Spezialisierung der Gesellschaft auf die Reisebranche sowie die Gewährleistung höchster Beratungs- und Servicestandards zu ihren neuen Aufgaben gehören.

“Wir freuen uns sehr, dass Alexandra Schmidt die Nachfolge von Bruno Welsch in der Geschäftsführung übernommen hat”, so TAC-Geschäftsführer Andreas Wüst. “Dank ihrer langjährigen Erfahrung und zielgerichteten Arbeit ist sie die ideale Bereicherung in der Unternehmensführung und wird ihren Teil für die erfolgreiche Zukunft der TAC und unserer Mandanten beitragen.”

Mit Bruno Welsch hatte sich zuvor einer der TAC-Gründungsgesellschafter in den Ruhestand begeben. Nicht zuletzt dank seines umfassenden Netzwerks war er maßgeblich für den Aufbau des Unternehmens und der Positionierung innerhalb der Touristik verantwortlich.

TAC-Geschäftsführer Marco Feyh: “Bruno Welsch hat die TAC zu dem gemacht, was sie heute ist. Zudem hat er seine Mandanten über viele Jahre sehr gewissenhaft sowie mit hohem Engagement und viel Expertise begleitet, so dass er für sie nicht selten ein höchst geschätzter Ratgeber weit über steuerliche Fragen hinaus war. Für seinen Ruhestand wünscht ihm die gesamte TAC alles erdenklich Gute.”

Die TAC ist die führende, rein auf die Belange von Unternehmen in der Reisebranche spezialisierte Gesellschaft für Steuerberatung. Das Team von sechs Steuerberatern am Stammsitz in Großwallstadt, etwa 50 Kilometer südöstlich von Frankfurt am Main, betreut bundesweit über 350 touristische Mandanten jeglicher Rechtsformen in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen. Darüber hinaus berät die TAC zu jeglichen Fragen der Unternehmensführung, so auch bei Unternehmensgründungen, -veräußerungen und -käufen, und kann zudem fachspezifische Gutachten erstellen. Die professionelle Lohnbuchhaltung ist ein weiterer Leistungsbereich. In der aktuellen Krise unterstützt die TAC ihre Mandanten unter anderem bei der fachgerechten Beantragung der Überbrückungshilfen.

Die TAC ist ein Mitglied in der ETL European Tax & Law und arbeitet unter anderem eng mit der Travel Agency Accounting TAA zusammen.

www.ta-c.de

Die TAC Steuerberatungsgesellschaft mbH ist die führende, rein auf die Belange von Unternehmen in der Reisebranche spezialisierte Gesellschaft für Steuerberatung. Das Team am Stammsitz in Großwallstadt, etwa 50 Kilometer südöstlich von Frankfurt am Main, betreut bundesweit über 350 touristische Mandanten jeglicher Rechtsformen in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen. Darüber hinaus berät die TAC zu jeglichen Fragen der Unternehmensführung, so auch bei Unternehmensgründungen, -veräußerungen und -käufen, und kann zudem fachspezifische Gutachten erstellen. Die professionelle Lohnbuchhaltung ist ein weiterer Leistungsbereich. Die TAC ist ein Mitglied in der ETL European Tax & Law und arbeitet unter anderem eng mit der Travel Agency Accounting TAA zusammen.

Firmenkontakt

TAC Steuerberatungsgesellschaft

Andreas Wüst

Lützeltaler Straße 5c

63868 Großwallstadt

06022 200310

info@claasen.de

http://www.ta-c.de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

06257 68781

ralph.steffen@claasen.de

http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.