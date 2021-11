Neue Generation der Okken-Baureihe von Schneider Electric steht bereit

Gesteigerte Sicherheit und Zuverlässigkeit, die bei Bedienung und Wartung unterstützen

Die nächste Generation der bewährten Okken-Baureihe von Schneider Electric ermöglicht eine fortschrittliche und intelligente Energieverteilung sowie Motorsteuerung in Niederspannungsschaltanlagen. Durch neue Funktionen und Features können die Anforderungen an die Betriebssicherheit bei leistungsstarken Niederspannungsanwendungen in der Verteilung von elektrischer Energie (PCC) bis 7.300 A und dem Schalten von Motoren (MCC) bis zu 250 kW in geeigneten Anlagen problemlos erfüllt werden.

Ausgedehnte Sicherheitsfunktionen

Die Okken-Niederspannungsschaltanlagen sind als vollständiges und modulares Energieverteilersystem und intelligentes Motor Control Center (Intelligent Power and Motor Control Center – iPMCC) entworfen. Das iPMCC ist eine Lösung zur Fehlervermeidung sowie für erweiterten Schutz und automatischen Neustart. Durch die neuen thermischen Sensoren zur Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung wurde die Sicherheit und Zuverlässigkeit nun noch einmal deutlich verbessert. So verwendet das permanente thermische Überwachungssystem selbstversorgte und drahtlose Sensoren, die die Wartungszyklen verlängern und Sicherheitsrisiken wie elektrische Brände erheblich reduzieren.

Drahtlose IoT-Konnektivität und verbesserte Optik

Integriert in die skalierbare EcoStruxure-Lösungsarchitektur, in der alle IoT-Feldgeräte, Steuerungen und Softwareanwendungen zur durchgängigen Kommunikation befähigt sind, können neuerdings auch Schaltschrankdaten in Echtzeit über eine drahtlose Verbindung gesammelt und analysiert werden. Damit wird Betreibern nicht nur eine präventive, sondern auch vorausschauende Wartungsanalyse ermöglicht.

Eine weitere wichtige Designoptimierung der von Schneider Electric geprüft und gefertigten Schaltanlagen ist die ergonomisch verbesserte Optik. Sowohl Bedienung als auch Wartung der NS-Schaltanlage lassen sich damit deutlich einfacher und sicherer gestalten.

Dank der Weiterentwicklung der Okken-Baureihe ist es nun möglich, die Anlagenbetriebszeit zu maximieren, umfassende elektrische Sicherheit für Anwender zu gewährleisten und die Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Konnektivität von Anlagen auch in kritischen Umgebungen und unter schwierigen Einsatzbedingungen stetig zu erhöhen.

Mehr über die nächste Generation der Okken-Niederspannungsschaltanlagen erfahren Sie hier: https://www.se.com/de/de/product-range/1478-okken/#overview

