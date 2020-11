Neue Gaming-Marke SureFire steht in den Startlöchern

Nach den bereits verfügbaren externen HDDs und SSDs folgen in den kommenden Monaten u.a. Gaming-Mäuse, -Headsets und -Hubs

17. November 2020, Eschborn: In Deutschland geht eine neue Gaming-Marke an den Start. SureFire, die neue Gaming-Marke der Verbatim GmbH, wurde ganz speziell für Konsolen*- und PC-Gaming-Enthusiasten entwickelt. SureFire GX3 Gaming Hard Drive und die SureFire GX3 Gaming SSD sind die ersten Produkte, die unter dem neuen Markennamen vorgestellt werden – über 20 weitere Produkte folgen bis Ende des Jahres.

“Mit der Vielzahl an Menschen, die derzeit zuhause bleiben, hat Gaming signifikant an Bedeutung gewonnen. Beim Gaming können Freunde und Familie online gemeinsam spielen und Zeit miteinander verbringen”, sagt Clive Alberts, Präsident von Verbatim EUMEA. “SureFire wurde speziell für Gamerinnen und Gamer entwickelt – alle Produkte, die wir dieses und nächstes Jahr vorstellen werden, sind langlebig, einfach zu bedienen und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. So sprechen wir eine breite Altersgruppe und verschiedene Niveauklassen an.”

“Den ersten Produkten, die wir auf den Markt bringen – externe Festplatten und SSDs – werden bald Gaming-Mäuse, -Headsets, -Hubs und weitere spannende Produkte folgen, die speziell für High Performance Gaming entwickelt wurden,” fügt Alberts hinzu.

Kompakt und ohne Stromkabel: Die mobile Spielebibliothek

Der Speicherplatz einer PlayStation, einer Xbox, eines Laptops oder eines PCs ist begrenzt. Spiele füllen ihn schnell aus, so dass kein Platz für neue Spiele bleibt. Die neuen externen Gaming-SSDs und -Festplatten von SureFire richten sich speziell an die Bedürfnisse der Gamer – zuverlässig, handlich und trotzdem mit hoher Kapazität: Die ganz persönliche Spielebibliothek ist damit mobil und an jedem Ort bequem verfügbar.

Mit der SureFire Gaming-Festplatte mit 2 TB Speicherplatz müssen Spielerinnen und Spieler keine Spiele mehr von ihrer Konsole oder ihrem PC löschen, um Platz zu schaffen: Auf der SureFire Festplatte können über 50 Spiele** sicher aufbewahrt und leicht transportiert werden.

SureFire Gaming- HDDs und -SSDs sind zudem Plug-and-Play-Geräte: Kompakt und ohne Stromkabel betriebsfähig, sind sie für das Wohnzimmer ebenso geeignet wie für eine spontane Session bei Freunden: Mit den externen SureFire Laufwerken ist man in wenigen Minuten spielbereit. Wird die Festplatte oder SSD nicht für Spiele verwendet, kann das Laufwerk auch als normale externe Speicherlösung verwendet werden.

Darüber hinaus verfügen sie über eine mehrfarbige wechselnde RGB LED-Akzentbeleuchtung und ein cooles modernes Design, inspiriert vom Stil neuester Konsolen. Auf den Laufwerken ist Nero Backup*** vorinstalliert. Die Software ermöglicht ein komplettes System-Backup mit Wiederherstellung. Nutzer können damit auch automatische Backups erstellen lassen.

Die USB-SuperSpeed-Datenübertragung via USB 3.2 Gen1 ermöglicht mit bis zu 5 Gbit/s schnelles Laden und reibungslose Backups von Spielen. Die SureFire HDD und SSD haben ein Micro-B-auf-USB-A-Kabel und ihnen liegt ein USB-A-auf-USB-C-Adapter bei. Damit sind sie mit den beiden gängigen Anschlüssen USB-C und USB-A kompatibel. Mac- und PC-Nutzer profitieren also von der Flexibilität und den Vorteilen der jeweiligen Anschlüsse.

Preise und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung der SureFire GX3 Gaming Hard Drive 1 TB beträgt 72,99 EUR (PN 53681) bzw. 95,99 EUR für die 2 TB-Version (PN 53682). Der UVP der SureFire GX3 Gaming SSD liegt bei 99,99 EUR für die 512 GB-Version (PN 53683) und 148,99 EUR für die 1 TB-Version (PN 53684). Beide Festplatten sind zeitnah in Europa verfügbar.

*Gilt für Konsolen, die externe Speichermedien unterstützen

** Die Anzahl der Spiele variiert je nach Dateigröße, Formatierung und anderen Programmen. Die Berechnung basiert auf durchschnittlichen Größen von Spielen von 30 GB – 50 GB

***Die Nero Backup Software ist nur für Windows OS geeignet

Über SureFire

SureFire ist eine spezialisierte europäische Marke der Verbatim GmbH, die Speichermedien und Zubehör für die Gaming-Sparte entwickelt. Mehr Informationen auf: https://www.surefire-gaming.com

Über Verbatim

Die auf der ganzen Welt bekannten Produkte von Verbatim werden in über 120 Ländern verkauft. Dazu zählen optische Speichermedien, USB-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, SSDs, mobiles Zubehör und Filamente für den 3D-Druck. Der Sitz der europäischen Unternehmenszentrale von Verbatim befindet sich in Eschborn, Deutschland. Zusätzliche Informationen finden Sie auf https://www.verbatim.de/

