Neue Frequenz Medizin heilt auch tödliche Krankheiten wie Krebs, Schlaganfall, Demenz & Co

Selbst tödliche Krankheiten wie Krebs, Schlaganfall, Demenz, Herzinfarkt & Co können mit der neuen Plasma-HF-Medizin geheilt werden. Schon jetzt kann jeder mit HF viele Krankheiten selbst heilen.

Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz und andere Krankheiten bedeuten oft das Todesurteil für die Betroffenen. Schreckliche Chemotherapien, Bestrahlungen und schwere Operationen sind häufig der letzte Strohhalm für die Kranken. Jetzt gibt es eine völlig neue Medizin, die mit Frequenzen alle Krankheiten heilen kann. Die Hochfrequenz-Therapie heilt mit speziellen Frequenzen und Cold Plasma sämtliche Erkrankungen von A bis Z. An der Universität Greifswald wird diese neue Plasmamedizin erforscht, und das mit exzellenten Heilerfolgen. Wie genau diese Heilungen mit Frequenzen funktioniert, das erklärt die Autorin in ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN.

Jeder kann sich mit HF-Plasma selbst heilen

Unheilbar krank – das gibt es nicht mehr. Wunder geschehen ganz einfach: die HF-Medizin kann alle Krankheiten heilen. Mit Cold Plasma aus einem günstigen Hochfrequenz-Gerät ist diese Wunderheilung bereits heute für jeden ganz einfach möglich. Kranke Körperzellen haben eine gestörte Frequenz, was zu schweren Erkrankungen wie Krebs, MS, Herzleiden & Co führen kann. Mit Hochfrequenzen können diese gestörten Frequenzen korrigiert und so jede Erkrankung geheilt werden. Mit einem preisgünstigen HF-Stab, der nicht mehr kostet als ein Fön oder Bügeleisen, kann jeder sich zu Hause selbst behandeln. Und das in nur rund drei Minuten Behandlungszeit täglich. Lernen Sie jetzt diese wundervolle HF-Therapie kennen und lesen Sie das Buch DIE OXY WUNDER MEDIZIN von Vanessa Halen. Weitere Infos zur HF-Therapie erhält man auf der Wellness-Infoseite. Zusätzlich verschenkt die Autorin auf ihrer Homepage ihr aktuelles YOUniverse-Project als PDF-Download an alle Leserinnen und Leser.

Das YOUniverse Project (Neueste Version 3) kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_3.pdf

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)



Pressekontakt:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de