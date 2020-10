Neue E-Learning-Kurse für Auszubildende der Elektrotechnik von WEKA MEDIA

Kissing, 07. Oktober 2020 – Elektro-Azubis arbeiten in einem sensiblen Bereich. Deshalb sollte die Sicherheit an erster Stelle stehen. Mit den neuen E-Learning-Kursen erhalten Auszubildende der Elektrotechnik ein speziell für sie aufbereitetes Lernmittel. Die E-Learning-Kurse vermitteln grundlegendes elektrotechnisches Wissen. Damit werden die jungen Kollegen sensibilisiert und sie erfahren, was sie in ihrem neuen Job erwartet.

In den E-Learning-Kursen begleiten die Auszubildenden den Ausbilder Tom und den Auszubildenden David bei einem Rundgang durch den Betrieb. Während der Kurse werden die Auszubildenden ins Geschehen miteingebunden und aufgefordert, Fragen zu beantworten und Aufgaben auszuführen.

Dabei werden u.a. diese Inhalte vermittelt:

E-Learning-Kurs “Gefahren und Wirkungen von Strom”:

– Wirkungen von elektrischem Strom: Wärmewirkung, Lichtwirkung, elektromagnetische Wirkung, physiologische Wirkung

– Gefahren von elektrischem Strom: Körperstrom, Schwellenwerte, Lichtbögen

– Persönliche Schutzausrüstung: Welche PSA gibt es und wann muss sie getragen werden?

– Die 5 Sicherheitsregeln

E-Learning-Kurs “Richtig handeln nach einem Stromunfall”:

– Gefahren und Auswirkungen elektrischer Energie

– Stromunfälle in der Niederspannung

– Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Stromunfall

– Sicheres Arbeiten im spannungsfreien Zustand

– Die 5 Sicherheitsregeln

Mit diesen E-Learning-Kursen haben die Auszubildenden Spaß beim Lernen – was aber nicht bedeutet, dass die Wissensvermittlung zu kurz kommt. Die E-Learning-Kurse sind spielerisch und interaktiv mit Quizfragen, Aufgaben oder Schätzungen. Es dürfen auch falsche Antworten gegeben werden, denn die richtigen folgen. Der Elektro-Azubi greift in das Geschehen ein und gestaltet den Ablauf aktiv mit.

Die E-Learning-Kurse sind als CD und als Download erhältlich.

Weitere Informationen

Gefahren und Wirkungen von Strom

E-Learning-Kurs auf CD oder als Download

Dauer ca. 40 Minuten

Preis: 268 EUR zzgl. Versandpauschale und MwSt.

Lizenz für die Unterweisung von bis zu 10 Mitarbeitern

Best.-Nr. CD3767, ISBN: 978-3-8111-3767-7

Best.-Nr.: DL3769, ISBN: 978-3-8111-3769-1

Richtig handeln nach einem Stromunfall

E-Learning-Kurs auf CD oder als Download

Dauer ca. 30 Minuten

Preis: 268 EUR zzgl. Versandpauschale und MwSt.

Lizenz für die Unterweisung von bis zu 10 Mitarbeitern

Best.-Nr. CD3768, ISBN: 978-3-8111-3768-4

Best.-Nr.: DL3770, ISBN: 978-3-8111-3770-7

