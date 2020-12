Neue Compliance Pflichten: Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Online Seminar

Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Risikomanagement – Corporate Social Responsibility

Zielgruppe:

> Vorstände und Geschäftsführer Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

> Nachhaltigkeits-Manager und neu bestellte Nachhaltigkeits-Manager

> Compliance Officer, Risikomanager und Interne Revision

Ihr Nutzen:

> Management von Nachhaltigkeitsrisiken: Compliance Pflichten sicher umsetzen

> Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

> Corporate Social Reponsibility: Pflichten aktiv steuern

Seminarprogramm:

Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Compliance Pflichten sicher umsetzen

> ESG-Risiken: Welche Risiken sind im Risikomanagement zu beachten?

– Tone at the Top: Risikokultur und Nachhaltigkeit

– Richtige Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken

– Verantwortlichkeiten und Vorbildfunktion

> Neue Anforderungen an die Geschäfts- und Risikostrategie

– Positivliste: In welche Unternehmen, Branchen und Regionen darf investiert werden?

– Green Bonds: Eine neue Asset Klasse für Finanzunternehmen

> CSR-Reporting: Umsetzung der Pflichten §§ 289c, 340a, 341a HGB, DSR 20 und DIN ISO 26000

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Test: Ist Ihr Management der Nachhaltigkeitsrisiken compliant?

+ Organisations-Handbuch: Management von ESG-Risiken (Umfang ca. 30 Seiten)

Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

> Neue BaFin-Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

> Risikoanalyse als Basis für das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

– Risikoklassifizierungsverfahren: Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken

– Verwendung von ESG-Ratings

– Stresstests und Szenarioanalysen

> Durchführung der ESG-Risikoanalyse mit Kennzahlen

> Nachhaltigkeits-Management: Erstellen des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Tool Risk Assessment: ESG-Risiken und risikoorientierter Ableitung des Sollmaßnahmenkatalogs

Corporate Social Responsibility: Pflichten aktiv steuern

> Aktive Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Geschäftsorganisation:

– Neue Aufgaben für die Compliance Funktion

– Neue Anforderungen an die Qualifikation der Risikocontrolling-Funktion

– ESG-Risiken im Auslagerungscontrolling sicher managen

– Bundeslagebild Korruption: Prävention mit NachhaltigkeitsManagement

– Neue Prüfungsaktivitäten der Internen Revision

> Effiziente Kommunikation von ESG-Risiken: Verantwortlichkeiten und Schnittstellen für das CSR-Reporting klären

> Kontrollplan für das Management von ESG-Risiken: Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Check: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen

+ S&P Tool: Kennzahlen für das CSR-Reporting

