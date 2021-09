Neue Ausschreibung für Autoren

Die Zeit ist reif für neue Literatur-Talente

Wer an der wohl wichtigsten Literatur-Ausschreibung teilnehmen will, muss sich beeilen. Der Einsendeschluss ist nur noch wenige Wochen entfernt. Wer also mit seiner Geschichte bei den Großverlagen vorgestellt werden will, muss sich hurtig ans Werk machen!

Die Ausschreibung findet ihr hier:

Rettungsmission Mars

Eine entsprechende Einstimmung findet ihr da:

Rettungsmission Mars TV

Diese Ausschreibung ist – mehr noch als alle anderen Ausschreibungen von Sarturia® – ein spannender und begeisternder Autorenwettbewerb. Nicht nur die Besten der Besten kommen ins Buch. Diesmal können wirklich ,alle‘ Manuskripte berücksichtigt werden, denn wir planen möglicherweise ,zwei‘ Sammelbände. Es hängt von euch ab, welche Version ihr bevorzugt.

Wichtig dabei: Das fertige Manuskript mit den jeweiligen Siegergeschichten dieses Schreibwettbewerbs wird diesmal den Talentsuchern bei der Random-House-Tochter: Wilhelm Heyne Verlag, München vorgestellt. Wir wollen ja, dass die Großen euch im Auge behalten.

Die jeweiligen Sieger werden auch auf unserer Homepage vorgestellt und selbstverständlich ebenfalls bei Facebook und Google+. Das ist eine wirklich tolle Möglichkeit, sich als erfolgreicher Autor bei den verschiedenen Interessenten und Freunden präsentieren zu können.

Das Besondere an diesem Wettbewerb ist das Thema der beiden Anthologien:

Wer kennt nicht den Kino-Hit aus dem Jahre 2015, mit dem Titel: „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“. Matt Damon spielte die Hauptrolle.

Auf den Sieger wartet ein ausnehmend hilfreicher Support!

Mein Name ist Dieter König.

Als Unterstützer der kompetenzorientierten Sarturia®-Literatur-Akademie und als Ehrenmitglied des gemeinnützigen ,Förderverein Sarturia Autorenschule e.V.‘ engagiere ich mich gänzlich uneigennützig für die ,Förderung von Kunst und Kultur in deutschsprachigen Ländern‘. Im Hauptberuf unterstütze ich seit langen Jahrzehnten erfahrene Top-Autoren und Millionen-Seller. Als Redakteur, Ghostwriter und Lektor zeichne ich verantwortlich dafür, dass meine Auftraggeber ihre hochgesteckten Ziele erreichen und möglichst sogar noch übertreffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Förderverein Sarturia Autorenschule e.V.

Herr Dieter König

Finkenweg 9

72669 Unterensingen

Deutschland

fon ..: 07022-9417161

web ..: http://www.sarturia.com/ausschreibungen

email : direktorat@sarturia.com

Pressekontakt:

Förderverein Sarturia Autorenschule e.V.

Herr Dieter König

Finkenweg 9

72669 Unterensingen

fon ..: 07022-9417161

web ..: http://www.sarturia.com/ausschreibungen

email : direktorat@sarturia.com