Neue Auftragsplattform für Textkorrekturen: Lektoren.ch

Preis sofort online kalkulieren und Auftrag auflösen-schnelles Ergebnis, wenn die Zeit drängt!

Lektoren.ch bietet seit vielen Jahren die Textkorrektur nach DIN 16 511-schnell, kompetent und günstig. Jetzt hat die Plattform es einfach gemacht, ein Angebot zu kalkulieren und den Auftrag auszulösen: Einfach die Zeichenzahl eingeben, schon wird der Preis angezeigt. Wer Probleme hat, die Zeichenzahl zu ermitteln, kann den Text auch einfach in ein Feld eingeben und sie so automatisch ermitteln lassen. Mit einem weiteren Knopfdruck ist der Auftrag auch schon ausgelöst.

Hinter Lektoren.ch steht ein ganzer Pool an Lektorinnen und Lektoren, sodass auch verschiedene Fachgebiete abgedeckt werden können. Das Angebot richtet sich in erster Linie an alle Autorinnen und Autoren von Buchmanuskripten, die sichergehen wollen, dass ihr Text auch sauber ist, bevor sie ihn an einen Verlag senden oder selbst im Selfpublishing veröffentlichen. Aber auch alle anderen Texte werden gern korrigiert, denn die Textkorrektur spielt auch im Alltag und bei jeder Publikation, die für die Öffentlichkeit gedacht ist, eine entscheidende Rolle.

Eine Mindestauftragsmenge gibt es nicht und die Bearbeitung beginnt sofort. Damit wird die Textkorrektur und das Lektorat zu einer einfachen Angelegenheit, ohne sich mühselig Angebote besorgen zu müssen oder immer wieder durch das Kleingedruckte erneut zur Kasse bitten zu lassen. Die kalkulierten Preise liegen dabei unter der Empfehlung der Lektoratsverbände, bei sehr großen Aufträgen gibt es zusätzlich Rabatte – damit es fair und bezahlbar bleibt.

Wer einen Text publizieren möchte, ob gedruckt oder für das Internet, für das Unternehmen oder privat, kann bei Lektoren.ch schnell und einfach die Hilfe bekommen, die er benötigt. Freundliche Betreuung ist dabei ganz inklusive und selbstverständlich.

Lektoren.ch: Auftrag über die Plattform sofort kalkulieren, auslösen und Ergebnis erhalten. Für kleine und große Texte, Buchmanuskripte, Fachartikel, Firmenpräsentationen und private Texte.

Kontakt

Lektoren.ch

Rodja Smolny

Rosenbergweg 7a

6300 Zug

+41 (0)41/552 05 33

info@Lektoren.ch

https://lektoren.ch

Bildquelle: © Lektoren.ch Textkorrektur