Neuartige Hyperthermieanwendung.

Krebs, Wirbelsäulenmetastasen. Cancer, spinal metastase

Unser Körper lehrt uns, wie er sich heilen kann: durch FIEBER (Hyperthermie).

Neuartig ist eine “verwirbelnde Anwendung” mit erhitzen Kristallflächen, da die sich gegenseitig anschubsenden/abstrahlenden Wärmewellen einzeln unterschiedlich ausgerichteter Kristalle, solch eine verwirbelnde Anwendung erzeugen/gewährleisten.

Dies bedeutet, kein gebündelter scharfer Wärmestrahl wie bisher, sondern ein vielfaches “blubberndes” Wärmewellenerlebnis ergibt sich. Optisch vergleichbar: der Oberfläche kochendem Wasser (= turbulent). Hier versteht man schnell, dass diese Anwendungsart die der Zukunft sein wird (insbesondere bei Wirbelsäule).

Detailablauf: jeder Einzelkristall strahlt in fünf Richtungen und Seiten ab. Der daneben gewachsene etwas anders ausgerichtete und unterschiedlich große Kristall macht dies ebenso. Deren sich überschneidende Wärmestrahlung bauscht sich auf, vergleichbar zweier Wasserwellen, welche aufeinander treffen. Dies alles nur vielfach und flächiger, da jede Kristallansammlung ja Unmengen an Spitzen hat! Ferner von den kleinen und mittleren drunter liegenden Wandungskristallen “angefeuert” wird = erzeugt nur so eine besonders effektive Schwingung und Leitfähigkeit.

Bestrahlung erfolgt unmittelbar über der betroffenen Region. Tiefenwirksam im umgreifendem Wirbelsäulenbereich. Weicher empfundene Behandlung. Bisher keine Schädigung umliegender Bereiche oder bekannte Nebenwirkungen, außer etwas Hautirritation.

Anwendung ist seit 09.19. in Testphase. Dazu hauptsächlich Amethystdruse/teile verwendet.

Dies, da jene gerundet gewachsen sind und so, ideal ausgerichtet für perfektes “Umgreifen” der Wirbelsäule (siehe Bildschema ) erzeugt. Dieser neue Ansatz von Hyperthermie bietet sich insbesondere bei nicht heilbaren Wirbelsäulenmetastasen an bzw. sollte auch bei nicht tief unter der Haut liegendem Krebs, wirksam sein.

Diese Anwendung ist sehr angenehm und wird auch bei Arthrose, Hautunreinheiten usw. angewendet (erfolgreiche Langzeittests seit über 10 Jahre).

Technische weltweite Erstveröffentlichung

https://patents.google.com/patent/DE102009011282A1/de

Dieser spezielle Bestrahlungsofen wird für Testzwecke und Studien an geeignete Stellen verliehen!

Innovative extrem sparsame Heizungen. Technische Entwicklungen. Bauschulungen.

Ausgezeichnet mit Internationaler Goldmedaille.

