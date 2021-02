Neu von Margot Schmitt: Deluxe Pure Haarspitzenwunder mit Seide und Cashmere

Reichhaltige Sofortpflege +++ Speziell für trockene, brüchige Haarspitzen +++ Mindert Spliss +++ Schenkt Glanz und Geschmeidigkeit +++ Für jedes Haar geeignet +++ Jetzt mit neuer Rezeptur erhältlich

Es ist ein kleines Wunder – das Deluxe Pure Haarspitzenwunder von Margot Schmitt. Als erstes Produkt im Jahre 1997 auf dem Shopping-Kanal QVC vorgestellt, eroberte es schnell die Herzen der Kundinnen, denn: Sein Name hält, was er verspricht. Die intensive Sofortpflege für jeden Haartyp – insbesondere aber für strapaziertes und trockenes Haar – wird einfach auf die Längen und Spitzen gesprüht und verbleibt darin. Das Cashmere-Keratin lagert sich im haareigenen Keratin an, schließt die Schuppenschicht umgehend und repariert so die Haarstruktur. Splissbildung wird vermindert. Dank seiner verbesserten Wirkstoffkombination mit Seide schenkt das Haarspitzenwunder Feuchtigkeit und traumhaften Glanz. Die Seidenproteine wirken antistatisch und machen das Haar leicht kämmbar, geschmeidig und gut frisierbar. Das Deluxe Pure Haarspitzenwunder überzeugt im neuen Design in der anwenderfreundlichen Sprühflasche.

Für Margot Schmitt bedeutete das von ihr kreierte “flüssige Haar”, das in dieser Form einzigartig auf dem deutschen Markt ist, den Durchbruch bei QVC. Bis heute ist die Friseurmeisterin überaus erfolgreich auf dem TV-Sender präsent – und ihr Haarspitzenwunder wurde 100.000-fach verkauft.

Anwendung: Das Deluxe Pure Haarspitzenwunder nach der Haarwäsche sparsam ins handtuchtrockene Haar und vor allem auf die Haarspitzen sprühen, einkneten und durchkämmen. Nicht ausspülen. Für die Extrapflege oder vor der Anwendung der Original Traumrollen® kann es auch im trockenen Haar angewendet werden.

Margot Schmitt HaarspitzenwunderDeluxe Pure Seide + Cashmere250 ml, UVP: 18,28 Euro

Über Margot Schmitt, Erfinderin der Original Traumrolle

Mit Ideenreichtum und dem sicheren Gespür für Kundenwünsche kreiert Friseurmeisterin Margot Schmitt exklusive Haar- und Kopfhautpflege- und -stylingprodukte. Zu den wohl bekanntesten Artikeln gehören die “Original Traumrollen®”, die sich seit ihrer Erfindung millionenfach verkauften. Die Rundbürsten mit abnehmbarem Stiel ermöglichen ein einfaches und schonendes Styling in nur wenigen Minuten. Das Außergewöhnliche: Die Rollen werden ins trockene Haar eingedreht, mit Ansatzspray angesprüht, kurz überföhnt und nach dem Auskühlen ausgerollt. Der Föhn erwärmt dabei primär den stabilen Ansatz und nicht die sensiblen Spitzen, sodass das Haar äußerst schonend frisiert wird. Weitere Informationen und Shop unter www.margot-schmitt.de.

