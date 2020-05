NEU: Tempo natural & soft – frei von Duft, Farbstoffen und Allergenen*

Tempo bringt das erste Taschentuch mit ungebleichten Fasern auf den Markt, natürlich zu 100% biologisch abbaubar

Immer mehr Menschen setzen sich intensiv mit den Produkten, die sie kaufen, auseinander – dabei entsteht der Wunsch nach mehr Natürlichkeit und einem bewussteren Umgang mit den Ressourcen. Doch auch in Sachen Hygiene und Gesundheit haben Verbraucher einen hohen Standard. Diesen beiden Wünschen kommt Tempo mit dem neuen Tempo natural & soft nach: Zum ersten Mal gibt es nun ein Tempo Taschentuch mit 30%igem Anteil an ungebleichten Fasern zu kaufen, das dennoch mit einer unglaublichen Weichheit überzeugt. Das Produkt hebt sich optisch ab und erscheint in einem cremigen Beigeton. Dabei verzichtet Tempo natural & soft auf Duft und Farbstoffe, ist frei von Allergenen* – und so auch für die sensibelsten Nasen sehr geeignet. Tempo natural & soft ist seit Mai im Handel erhältlich.

Respektiert auch die zarteste Kinderhaut

Ob tränenreicher Moment, Heuschnupfen oder Erkältung: Das neue Tempo natural & soft besticht durch seine Weichheit und ist damit ultrasanft zur Haut der Nase, die in intensiven Phasen häufig empfindlich reagieren kann. Selbst für zarte Kindernasen ist Tempo natural & soft besonders gut geeignet, denn der Neuzugang bei Tempo verzichtet auf die Hinzugabe von Duft und Farbstoffen und ist frei von Allergenen*. So ist das neue Tempo Taschentuch auch für die sensibelsten Hauttypen gut verträglich – zudem ist Tempo natural & soft dermatologisch getestet.

Respektiert die Natur

Wie alle Taschentücher von Tempo ist auch Tempo natural & soft mit dem FSC-Siegel des Forest Stewardship Council zertifiziert. Alle Rohstoffe stammen aus zu 100% natürlicher und kontrollierter Herkunft und sind außerdem zu 100% biologisch abbaubar. Der Anteil von 30% ungebleichten Fasern, die Tempo natural & soft seine charakteristische Farbe geben, hilft dabei, Ressourcen zu schonen. Auch die Verpackung der Soft-Packs ist recycelbar. Was sie alle zusammenhält: die Außenverpackung, die zu mehr als 30% aus recyceltem Plastik besteht.

Tempo natural & soft ist auch als praktische Box für zuhause oder im Büro erhältlich und damit jederzeit griffbereit zur Stelle. Die Quick & Easy-Öffnung der neuen Tempo Box besteht zudem aus Papier statt Plastik – seit Januar 2020 sind alle Tempo Boxen mit dieser Papiereinlage ausgestattet. So wird der Anteil an Plastik bei der Verpackung auf ein absolutes Minimum reduziert, was die Boxen fit für den Recyclingkreislauf macht!

Gewohnte Tempo Qualität: waschmaschinenfest und sanft zur Nase

Das neuste Tempo Taschentuch überzeugt mit seiner Stärke: Seit 2017 sind Tempos dank verbesserter Formel noch waschmaschinenfester und stärker – hier ist das neue Tempo natural & soft keine Ausnahme. So ist das Vergessen von Tempo Taschentüchern in Hosen oder Jackentaschen kein Problem. Selbst in Waschgängen bei bis zu 60°C bleibt die Wäsche fusselfrei – dank der einzigartigen Kombination von Fasern. Trotzdem ist und bleibt der auffällige Neuzugang ein Softie: Ohne Duft, Farbstoffe und Allergene*, dafür mit einer bestechenden Weichheit ist Tempo natural & soft ein zuverlässiger Wegbegleiter, der sowohl die Haut als auch die Natur respektiert.

Tempo natural & soft ist sowohl im Soft Pack als auch in der Box in verschiedenen Packungsgrößen im Handel erhältlich: für unterwegs im Soft Pack in den Größen 12×9 (UVP 1,99 EUR) und 24×9 (UVP 3,19 EUR) sowie in der praktischen Tempo Box in den Größen 1×70 (UVP 1,99 EUR) und 2×70 Tücher (UVP 3,19 EUR).

* Regelmäßig getestet auf die 26 wichtigsten deklarationspflichtigen Allergene gemäß der Liste der EU-Kosmetik-Verordnung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Faktor 3 AG, Clio Kumlehn, +49 (0)40-679 446-6382, tempo@faktor3.de

Essity Germany GmbH

Tempo – das Tuch für alle Fälle

Die Traditionsmarke Tempo steht seit 90 Jahren für hochwertige Papiertaschentücher. Die Marke entwickelte ihren Klassiker stetig weiter und baute ihr Produktsortiment systematisch aus. Im Bereich Taschentücher ist Tempo heute Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tempo bietet Produkte sowohl mit, als auch ohne Zusatznutzen an, wie beispielsweise “Tempo soft&sensitive” speziell für sensible Nasen und “Tempo sanft und frei” mit Eukalyptus Atemfrei-Öl. Seit September 2015 gibt es mit “Tempo protect” das erste Tempo Taschentuch mit antibakteriellem Wirkstoff. Seit Juli 2017 ist Tempo jetzt noch besser und waschmaschinenfest. Alle vierlagigen Tempo Taschentücher haben eine ausgewogene Balance zwischen Weichheit und Stärke, sind durchschnupfsicher und reißfest. Weitere Informationen zu Tempo und den verschiedenen Tempo Produkten finden Sie auf www.tempo-world.com und der Tempo Taschentuch Facebook-Seite: https://www.facebook.com/tempo.taschentuch/

Über Essity

Essity ist ein global führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte und Lösungen in rund 150 Ländern unter vielen starken Marken, darunter die Weltmarktführer TENA und Tork, aber auch bekannte Marken wie Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda und Zewa. Essity beschäftigt rund 46.000 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz im Jahr 2019 betrug 12,2 Mrd. Euro. Essity hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist an der NASDAQ Stockholm notiert. Essity überwindet Grenzen – damit die Menschen gesund und nachhaltig leben können. Weitere Informationen auf www.essity.com

Deutschland ist mit 1,31 Mrd. EUR (2019) der umsatzstärkste Markt von Essity in Europa. Das Unternehmen ist hier in den Geschäftsbereichen Hygienepapiere, Professionelle Hygiene und Körperpflege tätig. Zu den bekanntesten Marken zählen die Hygienemarken TENA und Tork, die Hygienepapiere Tempo und Zewa, die Recyclingmarke DANKE, Demak”Up Abschminkprodukte sowie die Medizinmarken Leukoplast, Cutimed, Delta-Cast, JOBST und Tricodur. Neben den Verwaltungsstandorten in Hamburg, Mannheim und München-Ismaning gibt es Produktionsstätten in Emmerich, Hamburg, Mainz-Kostheim, Mannheim, Neuss und Witzenhausen mit einer Belegschaft von insgesamt rund 4.500 Mitarbeitern. Mehr Informationen unter www.essity.de

Firmenkontakt

Essity Germany GmbH

Clio Kumlehn

Sandhofer Str. 176

68305 Mannheim

0621-778-0

tempo@faktor3.de

http://www.essity.de

Pressekontakt

Faktor 3

Clio Kumlehn

Kattunbleiche 35

22041 Hamburg

040-679446-6382

tempo@faktor3.de

https://www.faktor3.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.