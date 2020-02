Neu in Schladming: Reiteralm investiert in moderne 6er Sesselbahn

Neue Seilbahn & Piste – noch mehr Skivergnügen im Skigebiet Reiteralm

Die neue moderne Schoberbahn auf der Reiteralm wird im Winter 2020/2021 in Betrieb genommen. Mit dem Bau der Seilbahn vergrößert sich das Skigebiet der Reiteralm in Schladming. Ein moderner 6er Sessellift wird im Bereich des Schlepplifts Reiteralm III errichtet. Durch den Bau der neuen Seilbahn wird das Skigebiet Reiteralm ausgebaut und bietet den Gästen noch mehr Komfort, Qualität und ein zusätzliches Pistenangebot für noch mehr Skivergnügen.

Detaillierte Planung der Schoberbahn – noch mehr Skivergnügen

Der bestehende Reiteralm III Schlepplift wird durch die neue moderne 6er Sesselbahn von Doppelmayr ersetzt beziehungsweise verlängert. Die breite, leichte und im unteren Bereich komplett neue Piste lädt zum Carven ein. Aufgrund der Höhenlage und einer modernen Beschneiungsanlage wird für Schneesicherheit auf der gesamten Piste gesorgt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Behörde wird im Sommer 2020 mit dem Bau der modernen 6er Sesselbahn begonnen. Die Fertigstellung wird zum Start der Wintersaison 2020/2021 erfolgen.

Geschäftsführer der Reiteralm Bergbahnen, Daniel Berchthaller:“ Unser Ziel ist es, dass die Gäste ein noch größeres Angebot an komfortablen Aufstiegshilfen und vor allem ein noch abwechslungsreicheres Pistenangebot bei uns am Berg haben, dies gelingt uns zusätzlich durch die Realisierung der neuen, modernen 6er Sesselbahn Schoberbahn. Mit dem Bau dieser modernen Seilbahn wird die gesamte Region Schladming Dachstein aufgewertet und noch mehr Pistenspaß auf den WM-Pisten geboten.“

Schoberbahn – noch mehr Komfort für Skifahrer & Snowboarder

Unter dem Doppelmayr Motto „D-Line – willkommen in der First Class“ wird die moderne Seilbahn als Gesamtanlage noch mehr Komfort bieten. Höchster Fahrgastkomfort, leiser Betrieb und zeitsparende Wartung machen die D-Line zur First Class Sesselbahn. Moderne Sportsitze garantieren eine entspannte Bergfahrt mit Blick auf den Schober Gipfel. Die Berg- und Talstation werden behutsam in die umliegende Naturlandschaft eingebettet und erhalten ein modernes und trendiges Design. Weitere Infos zur neuen Seilbahn auf: https://www.reiteralm.at/de/service/unternehmen/investitionen/Schoberbahn

Schoberbahn – die technischen Fakten

Die 6er Sesselbahn der Firma Doppelmayr wird den aus dem Jahr 1972 stammenden Schlepplift Reiteralm III ersetzen und zugleich verlängern. Mehr Komfort und mehr Angebot bei den Skiabfahrten, sorgen für noch höheren Komfort im Skigebiet Reiteralm. Die Talstation der Schoberbahn befindet sich auf 1584 Meter und die Bergstation auf 1810 Meter, ein Höhenunterschied von 226 Meter. Die Fahrzeit beträgt 3,39 Minuten und die Förderleistung wird 2400 Personen pro Stunde betragen. Insgesamt besitzt die Seilbahn 45 Sesseln und hat 9 Stützen.

* Bild v.l.n.r.:

Technischer Leiter Thomas Trinker, AR-Vorsitzender Christian Steiner jun., Geschäftsführer Mag. Daniel Berchthaller, Betriebsleiter Ronny Fischbacher vor dem Mustersessel der neuen SCHOBERBAHN auf der Reiteralm.

Der Publikation bis 03.05.2020 wird zugestimmt.

Im Winter sind Reiteralm & Fageralm herrlich zum Skifahren. Perfekte Pisten, 123 Pistenkilometer und top moderne Seilbahnen und Lifte bringen Wintersportfans ins Skigebiet der Schladminger

4 Berge Skischaukel in Ski amadé. Die Fageralm ist im Winter das perfekte Skigebiet für Familien in den österreichischen Alpen. Im Sommer laden die Berge der Reiteralm Bergbahnen zum Wandern, Mountainbiken, MTB Downhill und Klettern in die Region Schladming-Dachstein ein. Mit den Reiteralm Bergbahn kommt man ganz einfach im Sommer und Winter auf den Berg. Zahlreiche Hütten und Bergseen machen die Region Schladming Dachstein zum perfekten Ziel für einen Ausflug. Nur wenige Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt kann man eine wunderbare Zeit im Ennstal in der Steiermark verbringen.

Kontakt

Reiteralm & Fageralm Bergbahnen

Mag. Daniel Berchthaller

Gleiming 34

8973 Schladming

+43 (0) 6454 / 73 57-0

daniel.berchthaller@reiteralm.at

https://www.reiteralm.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.