Neu & einzigartig : girlsuNIGHTed – All-in Box

Die hochwertige All-in Box von Mein Distrikt, pennycakes und shopandmarry ist ein charmantes Paket für die Bridal Party und den Mädelsabend, dass keine Wünsche offen lässt.

Der Junggesellinnenabschied der Freundin steht an, aber es fehlt die zündende Idee, wie man diesen denn feiern könnte. Gerade jetzt, in Pandemie Zeiten, fehlen die entsprechenden Möglichkeiten.

Für genau diese Situation wurde die girlsuNIGHTed Box kreiert. Die Box enthält alle Zutaten, die es für einen gelungenen JGA braucht – vom perfekten Pyjama Look über leckere Sweets und Drinks.

Auch alle Mädels, die Lust auf eine Pyjama Party ohne den Kontext JGA haben, sind mit der girlsuNIGHTed Box bestens bedient, denn alle Textilien, Sweets und Drinks gibt es auch für die perfekte Girls Night.

Und das ist in der „girlsuNIGHTed“ Box

* Pyjama Party Shirt in rosa ( je nach Wunsch bedruckt für die Brautjungfer, die Braut oder die Girls Night )

* Overknees in Grau ( je nach Wunsch mit Aufdruck bridesmaid, bride to be oder girls night )

* Schlafmaske in rosa ( für die Braut in weiß )

* 1 Flasche MD.LIK Aperitif

* Rezeptkarte – zusammengestellt von Mein Distrikt

* leckere Sweets von penny cakes in Form von je einem Keks, einem Herz und einem Cakesicle pro Person

Die Box kann natürlich individuell an die Personenzahl angepasst werden.

Preis pro Box ab EUR 107,70.

Die Box kann unter https://www.shopandmarry.de/produkt/girlsunighted-box/ bestellt werden.

shopandmarry vertreibt in seinem Onlineshop hochwertige Produkte, wie z.B. Wedding- und Geschenkboxen rund um die Themen „Getting ready“, „Pyjama Party“ sowie Textilien und Accessoires für Bräute, Brautjungfern und alle Mädels, die Spaß an schönen Produkten haben.

