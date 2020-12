Neu bei MrDISC: Design Luftreiniger von Heylo mit Virenschutzpaket

Der HL 400 V filtert Bakterien, Viren, Pollen, Staub und Gerüche, mit Viren-Filterbox (Multifunktionsfilter, HEPA H14-Filter) reduziert zusätzlich die Konzentration von Viren und Keimen. Mithilfe eines 7-stufigen Filtersystems wird die Raumluft gefiltert, Schadstoffe eingebunden, so dass diese nicht mehr austreten können.

Das Profi Gerät HL400V von Heylo eignet sich für Raumgrößen von bis zu 50 Quadratmeter und ist neben dem allgemeinen Lüften von Räumen eine sinnvolle Ergänzung in Büroräumen, Ladengeschäften, Besprechungsräume, Wartezimmer in Praxen oder Seminar und Schulungsräumen.

Komfortabel lässt sich der 3-stufige Ventilator via kostenloser APP im Wlan steuern.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

