Neu bei easyTherm: Handtuchhalter fürs Infrarotpaneel

Als Experte für durchdachte Infrarot-Heizungslösungen hat sich easyTherm bereits einen Namen gemacht. Das österreichische Unternehmen produziert effiziente Infrarotheizungen und bietet einzigartige Zusatzoptionen sowie Erweiterungsmöglichkeiten.

Vor allem aufgrund der Kombinationsmöglichkeit mit Licht sind easyTherm Infrarotpaneele sehr beliebt, besonders als Bestandteil des modernen Badezimmers – und nun bringt easyTherm endlich auch den heißersehnten Handtuchhalter fürs Infrarotpaneel auf den Markt. Mit dem easyTowel Handtuchhalter von easyTherm erweitern Sie Ihr Infrarotpaneel um eine nützliche Funktion. Die elegante Handtuchstange wird direkt an die Wand hinter dem Paneel montiert und ermöglicht das ordentliche Aufhängen Ihrer Handtücher. Somit erfreuen Sie sich kuscheliger Wärme vor jeder Verwendung und das rasche Trocknen der Handtücher wird garantiert.

Als praktisches Wohnaccessoire aus massivem Edelstahl und mit hochwertiger, gebürsteter Oberfläche ist der easyTowel Handtuchhalter besonders robust und verliert außerdem nie an Style. Der raffinierte Aufbau verbraucht wenig Platz und ist so konstruiert, dass übergeworfene Badetücher nicht herunterrutschen. Die Länge von 53cm eignet sich ideal für alle Standard-Handtücher und ist auch mit allen easyTherm Infrarotpaneelen kompatibel. Geeignetes Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Alles in allem bewährt sich der Wandhandtuchhalter als langlebiges und praktisches Zubehör in eleganter Optik. Der trendige easyTowel ist und bleibt das Essential für jeden easyTherm Nutzer und wartet schon darauf, in Ihrem Bad zum Einsatz zu kommen.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

