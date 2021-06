Neu bei Clever Waschen: Digitale Services für 300 HEM-Waschanlagen

Ausbau der Partnerschaft mit der Deutschen Tamoil GmbH / Digitale Buchung und Bezahlung der Autowäsche an 300 HEM-Waschanlagen in der Clever Waschen-App ab August

Clever Waschen erweitert das Angebot zur Suche von Waschanlagen und einfachen, digitalen Buchung und Bezahlung von Waschprogrammen: Ab Ende August werden schrittweise alle 300 HEM-Waschanlagen in Deutschland in die Clever Waschen-App integriert.

Dafür bauen die Clever-Produktfamilie der AUTO BILD-Gruppe und die Deutsche Tamoil GmbH, das Mutterunternehmen der Tankstellenkette HEM, ihre Partnerschaft aus, die sie auch schon im Rahmen der Clever-Tanken-App erfolgreich betreiben.

Für die Fahrzeughalter ist die Nutzung der Clever Waschen-App denkbar einfach: Nachdem sie die App heruntergeladen haben, sehen sie darin Waschanlagen mit ihren jeweiligen Öffnungszeiten, angebotene Waschprogramme und aktuelle Preise in Echtzeit. Bei den teilnehmenden Waschanlagen von HEM können die Wäschen dann anschließend direkt in der App gebucht und per PayPal bezahlt werden. Weitere Bezahllösungen wie Apple Pay und Google Pay sollen zeitnah folgen.

Nicolas Meibohm, Head of Connected Car bei Axel Springer: „Die Deutsche Tamoil ist Vorreiter im Bereich der Digitalisierung von Tankstellen und ihre Innovationskraft ist bemerkenswert. Wir freuen uns, die gute Partnerschaft, die wir bei Clever Tanken schon seit Jahren mit HEM führen, nun auf Clever Waschen auszuweiten. An erster Stelle stehen dabei für uns Transparenz und Convenience. Wir bieten den Autofahrern das bequemste Autowascherlebnis und unterstützen sie, ihren Alltag möglichst stressfrei und zeiteffizient zu gestalten.“

Carsten Pohl, Geschäftsführer Deutsche Tamoil GmbH: „Die Partnerschaft mit Axel Springer und insbesondere mit Clever Waschen und Clever Tanken ist für uns ein enorm wichtiges Bündnis. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, das Einkaufserlebnis beim Waschen und Tanken einfacher und besser zu machen. Dafür digitalisieren wir die Prozesse rund um die Produkte und Leistungen von Tankstellen. Wir sind stolz darauf, als Vorreiter neben dem Bezahlen von Kraftstoffen an der Zapfsäule einen weiteren Schritt in diese Richtung zu gehen und unseren Kunden einen spürbaren Mehrwert zu bieten.“

Die Clever Waschen-App ist kostenlos für iOS im Apple App Store, für Android im Google Play Store zum Download verfügbar. Weiterführende Infos finden Sie auf cleverwaschen.de

Die Kooperation unterstreicht die Bestrebungen der beiden Unternehmen, die Digitalisierung bei klassischerweise analogen Services wie der Autowäsche voranzutreiben. Die Waschanlagen von HEM werden über den Mobile Payment Hub der WEAT wie auch über das Kassensystem der Firma Huth Elektronik Systeme GmbH angeschlossen. Dieses Setup bietet das Potential, in Zukunft eine weitere Standardisierung von Prozessen und zusätzliche Integrationen von Waschanlagenbetreibern vorzunehmen.

Über die „Clever-Produktfamile“ von AUTO BILD:

Die digitale „Clever“-Produktfamilie setzt ihren Schwerpunkt im Zukunftsthema New Mobility. Das Vergleichsportal Clever Tanken gehört seit 2016 zur AUTO BILD-Gruppe und bietet Autofahrern die Möglichkeit, die günstigste Tankstelle in der Umgebung zu finden. Der Service funktioniert bereits in ausgewählten VW- und Skoda-Modellen über das integrierte Infotainment-System – und informiert Fahrer per Push-Nachricht, sobald der Tank zur Neige geht. 2018 wurde die App gemeinsam mit Bosch um die Funktion Clever Laden erweitert, die beim Suchen von Ladestationen für Elektroautos unterstützt. Clever Tanken ist Marktführer für Kraftstoffpreisinformationen. Seit Sommer 2020 erweitert die eigenständige App Clever Waschen die Produktfamilie und treibt die Digitalisierung der Autowäsche voran. Schon heute finden Nutzer in der Clever Waschen-App Informationen zu mehr als 10.000 Waschanlagen.

Über HEM – Eine Marke der Tamoil Group

Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de sowie unter www.facebook.com/HEM.Deutschland und www.instagram.com/hem_deutschland.

