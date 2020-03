NEU bei Caseking: Nitro Concepts E250 Gaming-Stühle mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis!

Berlin, 31.03.2020

Nitro Concepts erweitert sein Sortiment hochwertiger Gaming-Stühle um den neuen E250. Dieser vereint Fortschrittlichkeit mit einzigartiger Form und sportlichem Design. Das atmungsaktive Mikrofaser-Gewebematerial, die optimierte Kaltschaum-Polsterung und die zahlreichen Einstellmöglichkeiten garantieren ergonomisches Sitzen mit unvergleichlichem Komfort auch bei langer Nutzung. Die herausragende Verarbeitung mit viel Liebe zu Details gepaart mit dem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis machen den Nitro Concepts E250 zur ersten Wahl. Jetzt bei Caseking.

Wie bei den anderen Gaming-Stuhl-Serien bietet Nitro Concepts auch beim E250 wieder eine umfangreiche Farbwahl. Interessierte Kunden haben die Wahl zwischen schwarz, schwarz-blau, schwarz-rot und schwarz-weiß. Der Bezug besteht bei jeder Variante aus atmungsaktivem Stoff, der besonders weich und komfortabel ist. Er umspannt die offenporige, verformungsresistente Kaltschaumpolsterung. In Kombination gewährleisten der Stoffbezug und die Kaltschaumpolsterung auch an warmen Tagen ein angenehmes Sitzgefühl und ein hohes Maß an Bequemlichkeit.

Der offen gestaltete Nitro Concepts E250 setzt auf eine breite Sitzfläche und Rückenlehne von 55 bzw. 56 Zentimetern. Die große Kontaktfläche steigert die Sitzergonomie ebenso wie die vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Durch die Gasdruckfeder der Sicherheitsstufe 4 (belastbar bis 150 kg) ist der Stuhl um 10 cm höhenverstellbar. Die integrierte Wippfunktion erlaubt ein Wippen um bis zu 14 Grad. Außerdem bietet die E250-Serie eine um 45 Grad verstellbare Rückenlehne sowie flexible 2D-Armlehnen. Zwei Kissen für den Nacken- und Lendenbereich runden das Paket ab. Die ergonomische Sitzhaltung wird durch die Zertifizierung nach DIN EN 1335 als Bürostuhl belegt.

Ein beständiges Nylon-Fußkreuz dient der E250-Serie als Basis. Hierauf werden die Gasdruckfeder und das robuste Basisgestell aus Stahl, das unter der Kaltschaumpolsterung schlummert, platziert. Die Stuhlrollen haben einen Durchmesser von 50 Millimeter und bestehen als einem harten Nylonkern und einem weicheren Polyurethanüberzug. So sind sie nicht nur laufruhig, sondern ebenso für Hart- als auch Weichböden geeignet.

Der Nitro Concepts E250 Gaming-Stuhl im Überblick:

– Bezug aus atmungsaktivem Stoff mit intensiver Farbgebung

– Bequeme & atmungsaktive Kaltschaumpolsterung

– Lange Haltbarkeit durch hohe Materialstärke

– Ergonomisch individuell einstellbar

– Verstellbare 2D-Armlehnen

– Anpassbare Wippmechanik & Rückenlehne

– Leise 50-mm-Rollen für viele Untergründe

– Zwei komfortable Kissen im Lieferumfang

– Geeignet für Nutzer bis 150 kg

– Qualifiziert als Büroarbeitsstuhl nach DIN EN 1335

Die E250-Serie im Caseking-Special: https://www.caseking.de/nitro-concepts-e250

Die Nitro Concepts E250 Gaming-Stuhl-Serie ist ab sofort zu einem Preis von 179,90 Euro bei Caseking erhältlich. Die schwarze und die schwarze-rote Variante sind bereits lagernd, die schwarz-blaue und schwarz-weiße voraussichtlich ab Ende April.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Simon Lüthje

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)30 5770404-29

sluethje@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.