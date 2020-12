Neu bei Caseking: Der noblechairs EPIC in der offiziellen Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – 2021 Edition

Berlin, 19.12.2020

Mit der Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – 2021 Edition des EPIC bietet noblechairs einen stylischen Gaming-Stuhl an, der in Zusammenarbeit mit den siebenmaligen F1™ World Constructors” Champions in Deutschland entwickelt worden ist. Das Ergebnis ist ein luxuriöser Gaming-Chair, der mit seinem von der Rennlackierung des Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance inspirierten und offiziell lizenzierten Design in den charakteristischen Farben des Teams die Herzen von F1 Rennsport-Fans höherschlagen lässt. Jetzt neu bei Caseking!

Das für den Bezug verwendete innovative Hybridmaterial bietet brillante Atmungsaktivität, unabhängig davon, wie lange auf dem Stuhl gesessen wird. Der Anwender schwitzt weniger, wodurch ein unangenehmes Gefühl vermieden wird. Durch hohe Atmungsaktivität ohne Perforation erfährt der Benutzer ein angenehmeres Sitzerlebnis. Das vegane Hybrid-Kunstleder ist kaum von echtem Leder zu unterscheiden, da es sich sehr ähnlich anfühlt. Dieses Hybridmaterial wird in Deutschland hergestellt. Es ist reißfest, langlebig, abriebfest, hydrolysebeständig, feuerfest und leicht zu reinigen. Darüber hinaus ist das Material lichtecht, was bedeutet, dass es bei Lichteinwirkung nicht zu Verfärbungen neigt. Die Stühle von noblechairs sind so konzipiert, dass sie auch nach vielen Jahren des Gebrauchs hervorragend aussehen.

Die Features der noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas F1 Team – 2021 Edition im Überblick:

– Langlebig, pflegeleicht, wasserabweisend und atmungsaktiv

– Zertifizierte Ergonomie, optimiert für lange Sessions, klassifiziert für ca. 9 Stunden Nutzung

– Hochwertiger Bezug aus Hybrid-Kunstleder mit mattem Finish

– Individuell einstellbare Sitzhöhe

– Belastbar bis 120 kg

– Seitenwangen mit Carbon-Effekt-Optik

– Präzise gestickte Mercedes-AMG Petronas Formula One Team-Logos auf der Kopfstütze

– In PETRONAS-Grün gehaltene, leise und leichtgängige Rolle für alle Bodentypen

– Nacken- und Lendenkissen bestickt mit dem Logo des Mercedes-AMG Petronas F1-Teams

Die Kopfstütze sowie das mitgelieferte Nackenkissen sind mit dem Logo des Mercedes-AMG Petronas Formula One Teams und das Lordosekissen mit dem noblechairs-Logo sowie einem stylischen Artwork bestickt. Die Eyeholes vom Mercedes-Originalzulieferer und das solide Aluminium-Fußkreuz sind in mattem Silber gehalten. Ziernähte und ein dekorativer Ring auf den Rollen in PETRONAS-Grün runden das exklusive Design ab.

Die Wippfunktion des EPIC erlaubt ein Neigen der Sitzfläche um 11 Grad und die Rückenlehne kann in einem Bereich zwischen 90 und 135 Grad verstellt werden. Dank der hydraulischen Gasdruckfeder lässt sich die Sitzhöhe schnell und einfach anpassen. Beide Funktionen sind über gut erreichbare Hebel im Sitzen zugänglich. Die verstellbaren Armlehnen lassen sich in vier verschiedenen Richtungen justieren. Die Rollen sind für harte und weiche Beläge geeignet und gleiten dank ihrer Größe von 60 mm auch über unebene Böden.

Der Stuhl wird die Mercedes-AMG Petronas Esports Team-Trainingsstätte im Operations Centre des Teams in Brackley, Großbritannien, schmücken. Das Team war der siegreicher Konstrukteurs-Weltmeister in der F1 Pro Esports Series 2018.

Der noblechairs EPIC Series Mercedes-AMG Petronas F1 Team – 2021 Edition bei Caseking:

https://www.caseking.de/mercedes-amg

Der noblechairs EPIC Gaming-Stuhl – Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – 2021 Edition ist ab sofort bei Caseking für 429,90 Euro vorbestellbar und voraussichtlich im Dezember 2020 verfügbar!

