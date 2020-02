Netskope erhält 340 Millionen USD in weiterer Finanzierungsrunde unter Führung von Sequoia Capital Global Equities

Enorme Nachfrage nach Cloud-nativer Netzwerk- und Datensicherheitsplattform des am schnellsten wachsenden Secure Access Service Edge (SASE)- und Cloud-Security-Unternehmens / Netskope nun mit 3 Milliarden USD bewertet

Der führende Cloud-Security-Anbieter Netskope hat eine neue Investitionsrunde in Höhe von 340 Millionen USD unter der Führung des neuen Investors Sequoia Capital Global Equities abgeschlossen. Hierbei beteiligten sich die neuen Investoren Canada Pension Plan Investment Board und PSP Investments sowie alle bestehenden Investoren inklusive Lightspeed Venture Partners, Accel, Base Partners, ICONIQ Capital, Sapphire Ventures, Geodesic Capital und Social Capital. Damit erzielt das Unternehmen nun eine Bewertung von knapp 3 Milliarden USD.

Diese zusätzliche Finanzierungsrunde durch weltweit führende Unternehmensinvestoren ist eine weitere starke Botschaft hinsichtlich der globalen Nachfrage nach der preisgekrönten Netskope Security Cloud Platform. Mit einem Wachstum von 80 Prozent im Verglich zum Vorjahr bei den Unternehmenskunden ist Netskope das am schnellsten wachsende Unternehmen in den am schnellsten wachsenden Bereichen der Cybersicherheit: Secure Access Service Edge (SASE) und Cloud Security. Dieses enorme Wachstum spiegelt die schnelle Einführung der Cloud-basierten Sicherheitsarchitektur bei den Kunden wider, die damit ihre Ziele im Bereich der digitalen Transformation erreichen und ihre alten und lokal betriebenen Sicherheitslösungen erweitern können.

Die Netskope Security Cloud bietet umfassende Transparenz, Echtzeit-Daten und Bedrohungsschutz beim Zugriff auf Cloud-Dienste, Websites und private Anwendungen von überall und auf jedem Gerät. Dabei hat Netskope die sich wandelnden Marktanforderungen adressiert und kombiniert Next Generation Secure Web Gateway (SWG)-Funktionalitäten, Zero Trust-Zugang, fortschrittliches maschinelles Lernen (um unerlaubte Datenexfiltration zu erkennen) und fortschrittlichen Bedrohungsschutz vor Cloud-basierten Angriffen, die sich herkömmlichen Sicherheitslösungen oft entziehen. Netskope bietet all dies in einer echten Cloud-basierten Plattform in einem der größten, leistungsstärksten und sichersten Cloud-Netzwerke der Welt: NewEdge. Netskope versteht die Cloud wie kaum ein anderer und verfolgt einen datenzentrierten Ansatz, der Sicherheitsteams die richtige Balance zwischen Schutz und Geschwindigkeit bietet, die sie für die sichere Umsetzung ihrer digitalen Transformation benötigen.

“Als wir Netskope 2012 gründeten, war es klar, dass die Cloud alles verändern würde, aber nur wenige erkannten, welche disruptive Wirkung sie auf die Security haben würde”, erklärt Sanjay Beri, Gründer und CEO von Netskope. “Seit der Gründung haben wir uns stets darauf konzentriert, eine echte Cloud-Plattform zu entwickeln, die im Laufe der Zeit den gesamten Datenverkehr eines Unternehmens sichert und steuert, während sich der Perimeter zu einem neuen, leistungsstarken weltweiten Cloud-Edge entwickelt. Diese jüngste Investition der führenden Unternehmens- und Sicherheitsinvestoren der Welt ist nicht nur ein Beweis für unseren enormen Erfolg bei der Etablierung von Netskope als neuen Goldstandard für Cloud-Sicherheit, sondern auch dafür, dass die enorme globale Nachfrage, die wir heute erleben, nur die Spitze des Eisbergs ist.”

“Netskope ist zum unangefochtenen Marktführer geworden, der Innovationen in den Bereichen Cloud-, Daten- und Netzwerksicherheit vorantreibt, die den größten Teil des heutigen Sicherheitsmarktes ausmachen”, so Patrick Fu, Managing Partner bei Sequoia Capital Global Equities. “Netskope legt dabei die Messlatte für Game-Changer höher, die erfolgreich über die Grenzen der bestehenden Technologie hinausgehen, um einen Markt neu zu gestalten. Sanjay und das gesamte Netskope-Team befinden sich auf einem beeindruckenden Weg, und wir sind glücklich, mit diesem talentierten Team langfristig zusammenzuarbeiten.”

Laut Gartners Bericht “The Future of Network Security Is in the Cloud”, der im August 2019 veröffentlicht wurde, “haben die Bemühungen um eine digitale Transformation des Unternehmens, die Einführung von SaaS und anderen Cloud-basierten Diensten sowie die aufkommenden Edge-Computing-Plattformen das Unternehmensnetzwerk komplett verändert und damit historische Muster umgekehrt.” So heißt es in dem Bericht: “Anstatt dass sich der Sicherheitsperimeter in einer Box am Rand des Rechenzentrums befindet, ist der Perimeter nun überall dort, wo ein Unternehmen ihn benötigt – ein dynamisch geschaffener, richtlinienbasierter Secure Access Service Edge (SASE).”*

