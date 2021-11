NetModule Router sichern Kommunikation in AVA Telenotarzt-Lösung

Bern, November 2021 – Für Notfalleinsätze entwickelte die FTI Engineering Network GmbH die AVA (Ambulance Video Assistant)-Lösung. Dieses hochverfügbare, cloudbasierte System verbindet die Leitstelle, Notärzte und das Rettungsteam am Einsatzort und überträgt Audio-, Video- und Vitaldaten des Patienten. Damit kann sich der Notarzt per Live-Videoübertragung stationär oder auch auf der Anfahrt zum Einsatzort remote zuschalten, die Situation des Patienten vorab bewerten und Anweisungen an die Sanitäter vor Ort erteilen. Dazu ist im Rettungswagen ein Kamerasystem installiert, der mobile Patientenmonitor sowie die Smartphones der Sanitäter sind ebenso mit dem AVA-System verbunden. Die zuverlässige Datenübertragung über das Internet an den Notarzt übernehmen Router von NetModule.

AVA (Ambulance Video Assistant) trägt deutlich zur Effizienz bei Notarzteinsätzen bei, indem die Lösung eine schnellere präklinische Behandlung des Patienten ermöglicht. Notwendig dafür ist die zuverlässige Kommunikation über das Mobilfunknetz, die in jedem AVA-System zwei NetModule Router sicherstellen: Ein im Rettungswagen installierter E1-zertifizierter NB2800 Router, der mit zwei LTE-Modems über mehrere Außenantennen die Verbindung zum Mobilfunknetz und damit auch zur AVA-Cloud herstellt, und ein platz- und stromsparender NB800 Router, der zum Notfallkoffer der Sanitäter gehört. Dieser kann über sein LTE-Modem direkt eine Internetverbindung aufbauen oder mittels seines WLAN-Moduls auf das WLAN des größeren Routers im Rettungswagen verbinden. Der Patientenmonitor sendet die ausgelesenen Vitaldaten des Patienten drahtlos mithilfe des portablen Routers oder des im Fahrzeug installierten Geräts an die Leitzentrale und über eine Schnittstelle an den Notarzt. Auch hohes Datenaufkommen durch HD-Bilder und Video-Lifestreams übertragen die Router problemlos. Über das WLAN können die Sanitäter zudem schnell mit dem Notarzt in Verbindung treten, Fragen stellen und Anweisungen umsetzen. Damit der Datenschutz gewährleistet ist, werden u.a. alle Verbindungen zur Cloud mit VPN-Technologie geschützt.

Zusätzlich zum Einsatz bei Notfallsanitätern und Notarzt kann das AVA-System in die digitale Infrastruktur von Einsatzleitstellen, Krankenhäusern, medizinischen Versorgungszentren und Pflegediensten eingebunden werden. Vorteilhaft ist bei dieser Lösung zudem die Möglichkeit, dass ein Notarzt mehrere Fälle gleichzeitig betreut. Insbesondere in ländlichen Umgebungen, wo es oft zu wenig Notärzte gibt, wird somit ein wichtiger Beitrag zur Telemedizin und zur Beratung im Gesundheitswesen geleistet.

FTI Engineering Network GmbH

Über NetModule AG ( www.netmodule.com ):

Die NetModule AG ist ein führender Hersteller von Kommunikationsprodukten für M2M und IoT. Einen Schwerpunkt bilden Lösungen für Anwendungen im Bereich Transportation, den öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Industrie 4.0. Die zertifizierten Geräte integrieren neueste Drahtlos-Technologien sowie diverse Schnittstellen für Anwendungsbereiche, in welchen robuste Kommunikation gefragt ist – Informationssysteme, Fahrerkommunikation, Passagier WLAN Fernwartung, Condition Monitoring sowie Datenaustausch in Echtzeit.

Das 1998 gegründete Schweizer Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern mit Niederlassungen in Basel und Winterthur, sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt und Hong Kong. Zu den Kunden zählen u. a. Siemens, Philips, ABB, Alstom, Bombardier, MAN, ZF, DB, ÖBB, SBB, Vodafone und Swisscom, sowie eine Vielzahl von KMUs.

