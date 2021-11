NETGEAR® stellt sicheren VPN-Zugang für Remote-Arbeitsplätze und Zweigstellen von Unternehmen vor

NETGEAR Insight Business VPN macht die Arbeit von zu Hause oder von der Zweigstelle aus so sicher und zuverlässig, als wenn man direkt im Büro sitzen würde.

München, 25. November 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), stellt mit NETGEAR Insight Business VPN einen intelligenten Zusatzdienst für seine Business-WLAN-Mesh-Systeme der Orbi Pro Serie vor, den SRK60 mit WiFi 5 Technologie sowie den SXK80 mit WiFi 6 an Bord. NETGEAR Insight Business VPN ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs), ihre Unternehmensnetzwerke auf Zweigstellen und Heimbüros von Mitarbeitern auszuweiten und gleichzeitig sicherzustellen, dass jeder Knoten im Netzwerk gesichert und zentral verwaltet wird.

Die Alternative bei fehlendem oder mangelhaftem Internetzugang übers Festnetz

NETGEAR Insight Business VPN verbindet Zweigstellen und Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, über eine verschlüsselte, vertrauenswürdige und dauerhafte VPN-Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk (SSID) des Unternehmens. NETGEAR Insight Business VPN bietet eine einzigartige Kombination aus Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Das WLAN-Arbeitsnetzwerk im Home Office, das als separates VLAN für das Unternehmens-VPN vorkonfiguriert ist, läuft getrennt vom eigenen Heimnetzwerk, das sich in einem anderen isolierten VLAN befindet. Die Verwendung der gleichen SSID in der Zentrale und an den entfernten Standorten eines Unternehmens sorgt für eine benutzerfreundliche und sichere Endbenutzerumgebung und erspart IT-Managern eine komplexe Verwaltung. Darüber hinaus ist NETGEAR Insight Business VPN eine ideale Lösung für Managed Service Provider (MSPs), die für ihre Geschäftskunden standortübergreifende Netzwerke für die Arbeit von zu Hause aus bereitstellen und verwalten müssen.

Einfache Einrichtung für den Admin und keine Einrichtung für die Mitarbeiter erforderlich

Die Orbi Pro Router (SXR80 oder SRR60) sind die Voraussetzung für den Aufbau eines NETGEAR Insight Business VPN-Tunnels, da sie als Endpunkte sowohl in der Zentrale als auch an den Wohnorten der Mitarbeiter oder in den Niederlassungen dienen. Der Administrator konfiguriert das NETGEAR Insight Business VPN sowohl auf der Orbi Pro Einheit im Unternehmen als auch auf der, die als Remote-Einheit an die Mitarbeiter im Home Office oder eine Zweigstelle gesendet wird. Diese extern aufgestellten Orbi Pro Einheiten verbinden die Mitarbeiter nach dem Einschalten über dieselbe Unternehmens-SSID mit der Zentrale und führen dabei die Standardfunktionen des Orbi Pro Home-Routers und des WLAN aus. Die Verbindung ist verschlüsselt und dauerhaft, erfordert keine wiederholte Authentifizierung und bietet das gleiche Maß an Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, als ob der Mitarbeiter vom Unternehmen aus arbeiten würde.

Funktionen wie die Verwaltung des VPN-Zugriffs auf Gruppen-/Abteilungsebene, die Verwaltung des VPN-Zugriffs für Mitarbeiter zu Hause oder in Zweigstellen, der Empfang von Berichten und Benachrichtigungen über die VPN-Leitung und vieles mehr werden über eine benutzerfreundliche Web-GUI-Schnittstelle für Administratoren ermöglicht.

„Wir haben festgestellt, dass der Trend zur Arbeit aus dem Home Office viele Herausforderungen mit sich bringt. Dazu gehören Sicherheitsbedenken und eine sinkende Produktivität der Mitarbeiter aufgrund eines unzuverlässigen Zugriffs auf Unternehmensanwendungen, vernetzter Systeme und Speicher. NETGEAR Insight Business VPN begegnet diesen Problemen mit einer sicheren und dauerhaften Verbindung, die auf Orbi Pro, unserem leistungsstarken Business-Mesh-WLAN-System, läuft und gleichzeitig ein unterbrechungsfreies Arbeiten bietet, das dem in der Unternehmenszentrale in Nichts nachsteht“, erläutert Douglas Cheung, Senior Product Line Manager bei NETGEAR.

Bestehende Benutzer von SXK80 und SRK60 Orbi Pro Systemen können Insight Business VPN aktivieren, indem sie die neueste Version der Firmware auf die SXK80 oder SRK60 Systeme herunterladen.

Verfügbarkeit und Preise

NETGEAR Insight Business VPN ist ab sofort weltweit über das NETGEAR Insight Cloud Portal und autorisierte Fachhändler erhältlich. NETGEAR Insight Business VPN ist als Jahresabonnement mit 30-tägiger kostenloser Testphase verfügbar. Es erfordert ein Abonnement für NETGEAR Insight Premium (9,99 EUR/Jahr) oder Pro (24,99 EUR/Jahr) sowie ein Orbi Pro System (SRK60) oder Router (SRR60) oder ein Orbi Pro WiFi 6 Mesh System (SXK80 oder SXR80) pro Standort, d. h. Hauptsitz UND Zweigstellen oder Wohnungen der Mitarbeiter.

Für mehr Informationen zu NETGEAR Insight Abonnements und NETGEAR Insight Business VPN besuchen Sie bitte auch: www.netgear.de/insight

