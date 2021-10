NETGEAR Smart Parental Controls™ ermöglicht Eltern die unkomplizierte Verwaltung und Kontrolle der Bildschirmzeit für die ganzen Familie

NETGEAR Smart Parental Controls™ ist die ideale Lösung zur Verwaltung von Online-Zeiten und Inhalten

München, 05. Oktober 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, liegen die Themen Cybersicherheit, der Schutz der eigenen Familie vor anstößigen Online-Inhalten und digitale Gesundheit besonders am Herzen. Deshalb macht es das Unternehmen Usern jetzt noch einfacher, die intelligente Kindersicherung NETGEAR Smart Parental Controls zu nutzen. Die Anwendung wird nun vollständig in die App der verschiedenen Produktserien integriert und ist im Handumdrehen aktiviert und eingestellt. Auch die Tri-Band WiFi 6 Mesh-WLAN-Systeme von Orbi sind jetzt mit Smart Parental Controls für die ganze Familie und das Smart Home nutzbar. Erweiterte Cybersicherheit und zuverlässige Zugriffskontrolle waren noch nie so einfach.

Ein beruhigendes Gefühl beim Surfen der Kinder – NETGEAR Smart Parental Controls

NETGEAR Smart Parental Controls ist die intelligente Lösung für Familien, Inhalte und Zugangszeiten online auf jedem im Netzwerk angeschlossenen Gerät zu verwalten. Eltern können ganz einfach tägliche Zeitlimits für Apps und Websites festlegen und das Internet je nach Gerät oder Familienmitglied spezifisch ein- und ausschalten. NETGEAR Smart Parental Controls ist eine der umfangreichsten Jugendschutz-Lösungen am Markt. Das Erstellen von benutzerdefinierten Profilen bietet darüber hinaus die Möglichkeit, für jedes Familienmitglied individuelle Konfigurationen und altersgerechte Einstellungen festzulegen – einschließlich nicht jugendfreier und anstößiger Inhalte – sowie weitere Anpassungen für unterschiedliche Anwendungen, Webseiten, Werbeblocker sowie Safe Search. Durch NETGEAR Smart Parental Controls haben Eltern eine detaillierte Einsicht und Kontrolle über die Internet-Nutzung ihrer Kinder sowie die Gewissheit, dass diese online stets geschützt sind, um gesunde digitale Gewohnheiten zu fördern. So kann beispielsweise gutes Verhalten mit zusätzlicher Internet-Zeit belohnt werden. Durch spezifische Zeitlimits bieten sich viele Möglichkeiten zur Individualisierung des Internetzugangs für jedes Familienmitglied. Zur Nutzung von NETGEAR Smart Parental Controls ist die Installation der kostenfreien NETGEAR App „My Time“ auf den Geräten der Kinder erforderlich.

NETGEAR Smart Parental Controls für die Tri-Band WiFi 6 Mesh-WLAN-Systeme Orbi

NETGEAR Smart Parental Controls entfaltet sein volles Potenzial im Zusammenspiel mit Orbi und setzt so neue Sicherheitsstandards im eigenen Zuhause. Mit der Serie von leistungsstarken WiFi 6 Mesh-WLAN Systemen gehören Funklöcher, unterbrochene Verbindungen oder lange Ladezeiten der Vergangenheit an. Orbi deckt jeden Quadratzentimeter des eigenen Hauses mit ruckelfreiem, zuverlässigem und erstklassigem WLAN ab. Aus der Reihe der Tri-Band-Mesh-WLAN-Systeme mit WiFi 6 sind speziell die Modelle Orbi RBK852 und RBK853 in smarten, größeren Wohnumgebungen mit hoher Auslastung und Kapazität der ideale Partner. Smarte Familien, die das Optimum an Leistung und Ausstattung suchen, werden sich mit den beiden Flaggschiffen der Orbi Serie sehr schnell anfreunden. Sie ermöglichen verlustfreie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s auf einer Fläche von bis zu 350 qm. Das Orbi RBK852 setzt auch bei der Anzahl der gleichzeitigen Streams neue Maßstäbe. Bis zu 12 Streams erlauben die parallele und stabile Verbindung von bis zu 100 Geräten – gerade im modernen Smart Home mit zahlreichen angebundenen Devices ein unschlagbarer Vorteil. So können die Kinder im Internet surfen, zocken, Filme und Musik streamen und trotzdem läuft der Smart Speaker in der Küche und das Home Office hat auch volle Power. Die zusätzlichen LAN-Ports an Router und Satellit sind allesamt auf Gigabit-Geschwindigkeiten ausgelegt und werden so zur idealen Verbindung für Home-Entertainment-Produkte oder auch smarte TV-Boxen. 4K- oder 8K-UHD-Videostreaming ohne Verzögerungen oder Zwischenspeichern wird so zur Realität.

„Gerade Kinder und Jugendliche sind heute always-on und jeden Tag im Netz unterwegs. Natürlich macht man sich als Eltern Gedanken darüber, welchen Inhalten und potentiellen Gefahren der Nachwuchs hier ausgesetzt ist“, sagt Jörg Lösche, Managing Director Central & Eastern Europe bei NETGEAR. „Mit NETGEAR Smart Parental Controls bietet NETGEAR allen Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Kontrolle wie nötig zu geben. Die übersichtliche Steuerung der einzelnen Funktionen macht es sehr leicht, den Überblick zu behalten und nach einzelnen Familienmitgliedern zu unterscheiden. So können Web-Inhalte altersgerecht zugänglich gemacht werden und Eltern behalten stets die Kontrolle.“

NETGEAR Smart Parental Controls besteht im Einzelnen aus den folgenden Elementen:

-Unterbrechung: Abbruch des Netzzugriffs auf Knopfdruck für einzelne Geräte bzw. Benutzer

-Profile: Erstellen von benutzerdefinierten Profilen zur Anpassung des Internetzugangs für jedes Kind

-Gerätenutzung: geräteübergreifende detaillierte Übersicht der Aktivität einzelner Profile

-Verlauf: vollständige Protokollierung der besuchten Webseiten heruntergebrochen auf den User oder verbundene Geräte

-Inhalts-Filter: individuelle Filterstufen für jedes Familienmitglied basierend auf dessen Alter bzw. Interessen

-Zeitbegrenzung: Tägliche Begrenzung für den Internetzugriff, Apps und Websites

-Ruhezeiten: Festlegen von nächtlichen Ruhezeiten für die Geräte von Familienmitgliedern

-Belohnung: Genehmigung kurzfristiger Ausnahmen, z.B. als Belohnung oder in den Ferien

-Ausschaltung: Definieren von Internet-freien Zeiten runtergebrochen auf den User oder verbundene Geräte

Verfügbarkeit und Preise von NETGEAR Smart Parental Controls

NETGEAR Smart Parental Controls ist im ersten Schritt für die Orbi WiFi 6 Modelle RBK852/3, RBK752/3 sowie einige RAX Router verfügbar. Weitere Produkte werden über Firmware-Updates nach und nach hinzugefügt. Bestandskunden der unterstützten Produkte können über ihre zugehörige App die Firmware auf die neueste Version aktualisieren und anschließend die Funktion aktivieren. Die intelligente Jugendschutz-Lösung ist in zwei Versionen verfügbar: die Basis-Variante ist kostenlos und beinhaltet die Funktionen „Unterbrechung“ und „Profile“. In der Premium-Variante sind alle oben aufgeführten Funktionen unbegrenzt enthalten. Sie kostet im Monatsabonnement EUR 6,99.– inkl. MwSt. und im Jahresabonnement EUR 59,99.– inkl. MwSt.

