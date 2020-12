NETGEAR präsentiert vier neue Gigabit Ethernet Plus Switches mit erweitertem Funktionsumfang und zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis

Neue 5- und 8-Port Gigabit Ethernet Plus Switches mit PoE+ mit einfacher Plug-and-Play-Installation zum erschwinglichen Preis.

München, 15. Dezember 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), gibt die Verfügbarkeit von vier neuen Gigabit Ethernet Plus Switches mit PoE+ bekannt. Die neuen Modelle GS305EP, GS305EPP, GS308EP und GS308EPP ergänzen perfekt die Produktpalette an Switches und bieten den Funktionsumfang, den sich Unternehmen in modernen Netzwerkumgebungen wünschen.

Vorteile beim erweiterten Netzwerkmanagement

In immer mehr kleineren und mittelständischen Unternehmen sowie Home-Office-Umgebungen halten PoE-basierte Geräte wie Voice-over-IP (VoIP)-Telefone, IP-Kameras zur Überwachung oder WLAN Access Points Einzug. Um Anwendern dabei noch mehr Kontrolle und Sicherheit zusammen mit einer einfachen Verwaltung über ihre expandierenden Netzwerke zu bieten, ist eine All-in-One-Lösung, die auch die Stromversorgung für diese IP-basierten Anwendungen ermöglicht, von entscheidender Bedeutung. Um diesem Bedarf an einer leistungsstarken, erschwinglichen Komplettlösung gerecht zu werden, stellt NETGEAR vier neue Plus Switches mit PoE+ und erweitertem Funktionsumfang vor. Die Switches GS305EP, GS305EPP, GS308EP und GS308EPP liefern unterbrechungsfreie PoE- und PoE+-Funktionen mit erweiterten Steuerungen pro Port und beinhalten einfache Verwaltungsfunktionen wie VLANs, QoS oder Port-Spiegelung, um die Leistung und Fehlerbehebung von Unternehmensnetzwerken zu optimieren.

Mit einem geringen Aufpreis gegenüber Unmanaged Switches bieten die vier neuen Plus Switches erhebliche Vorteile beim erweiterten Netzwerkmanagement. So verfügen sie zum Beispiel über eine neue, moderne und intuitive grafische Benutzeroberfläche, die sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher geeignet und gleichermaßen für den Desktop- und mobilen Einsatz optimiert ist. Zudem ist sie in drei Sprachen verfügbar.

“Wenn Unternehmen ihre Netzwerke erweitern, um IP-basierte Lösungen einzusetzen, haben sie einen Bedarf an benutzerfreundlichen Netzwerkmanagementfunktionen in einer sicheren Umgebung”, erläutert Richard Jonker, Vice President of SMB Product Line Management bei NETGEAR. “Die heute vorgestellten PoE+ Switches erfüllen diese Anforderungen hervorragend und bieten die Möglichkeit, IoT-Geräte und Wireless Access Points zusammen mit einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche für die Verwaltung zu hosten. Gleichzeitig bieten sie eine sichere Umgebung mit getrennten Netzwerksegmenten über VLANs – und das alles in einem budgetfreundlichen Paket.”

Kompakt und leistungsstark – die neuen Plus Switches von NETGEAR

Mit 10/100/1000 Mbit/s unblocking Gigabit-Ethernet-Ports mit automatischer Erkennung und einer Gesamtbandbreite von 10 Gbit/s (5-Port) und 16 Gbit/s (8-Port) bieten die neuen Plus Switches Leistungsbudgets von bis zu 123 Watt für leistungsstarke PoE+-Implementierungen und eine einfache Konfiguration erweiterter Funktionen für das Netzwerk. Die neuen Plus Switches liefern 4 oder 8 PoE+-Ports mit 62 bis 123 Watt (modellabhängig), um PoE+-Geräte mit Strom und Netzwerkkonnektivität zu versorgen. Neben den PoE+-Funktionalitäten enthalten die neuen Switches Funktionen wie erweiterte PoE-Steuerungen pro Port zur Vereinfachung der Verwaltung angeschlossener Geräte und unterbrechungsfreie Stromversorgung, um die Geräte auch während Firmware- oder Software-Updates verbunden und aktiv zu halten. Mitarbeiter im Home Office und Unternehmen können sich darauf verlassen, dass die PoE-Stromversorgung ihrer IP-Überwachungskameras, VoIP-Telefone und Wireless Access Points mit dieser Funktion immer eingeschaltet ist.

Die neuen Plus Switches verfügen außerdem über folgende Energiesparfunktionen:

+Energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az) für maximale Energieeinsparungen – neueste Energiesparfunktionen, einschließlich Energieverwaltung pro Port zur Reduzierung der Portleistung bei Ausfall oder Leerlauf der Portverbindung

+Lüfterlos mit vielseitigen Montageoptionen – völlig geräuschloser Betrieb in einem kleinen Desktop-Formfaktor, der auch an der Wand montierbar ist

+Erweiterte PoE-Steuerung pro Port – Energieverwaltung der an PoE-Ports angeschlossenen Geräte durch Aktivieren und Deaktivieren der PoE-Leistung pro Port, PoE-Priorisierung, PoE-Leistungsbegrenzung pro Port und mehr. Vereinfacht die Verwaltung von Wireless APs, IP-Sicherheitskameras, LED-Beleuchtungen, sicheren Türschlössern, IoT-Geräten und mehr

+Unterbrechungsfreies PoE – PoE-Stromversorgung angeschlossener Geräte, selbst wenn der Switch die Firmware aktualisiert oder einen Soft-Reboot durchführt.

Und um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten, können die VLANs für jedes Teilnetzwerk separat konfiguriert werden. Ein VLAN für Gäste, eines für die Verwaltung und ein separates für IoT-Geräte sind so kein Problem. Die neuen Plus Switches umfassen außerdem die folgenden zusätzlichen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsfunktionen:

+Port Mirroring – für Netzwerkdiagnose und Fehlerbehebung

+Umfassende QoS – erweiterte Kontrollen für optimierte Netzwerkleistung und bessere Bereitstellung von geschäftskritischem Datenverkehr wie Sprache und Video

+IGMP Snooping – verbesserte Netzwerkeffizienz bei der Bereitstellung von Multicast-Verkehr. Sparen Sie Kosten und verbessern Sie die Netzwerkeffizienz, indem Sie sicherstellen, dass der Multicast-Datenverkehr nur bestimmte Empfänger erreicht, ohne dass ein zusätzlicher Multicast-Router erforderlich ist

+VLANs – Port-basierte und 802.1Q-basierte Netzwerktrennung in kleinere Gruppen für eine sicherere und effizientere Nutzung der Netzwerkressourcen

+Loop Detection und automatische DoS-Prävention – erkennen versehentlicher Netzwerk-Loops und Schutz vor DoS-Angriffen

+Kabeltest – einfaches Ermitteln des Zustands von Ethernet-Kabeln zur schnellen Behebung von Konnektivitätsproblemen

Verfügbarkeit und Preise

Die vier neuen Plus Switches mit PoE+ sind ab sofort bei den führenden Fachhandelspartnern erhältlich. Die empfohlenen Verkaufspreise inklusive MwSt. liegen für die einzelnen Modelle beim GS305EP bei EUR 79,99, beim GS305EPP bei EUR 109,99, beim GS308EP bei EUR 99,99 und beim GS308EPP bei EUR 129,99.

