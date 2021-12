NETGEAR präsentiert die neue Orbi 960 Serie mit innovativem Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh

NETGEAR® stellt mit der neuen Orbi™ 960 Serie erneut seine Innovationskraft und die Marktführerschaft bei WiFi 6 WLAN-Systemen unter Beweis.

München, 07. Dezember 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, stellt heute die nächste Generation von WLAN-Mesh-Systemen für das moderne Smart Home vor. Das neue Orbi™ Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System (Orbi 960 Serie) verfügt erstmals zusätzlich über das neue 6GHz WLAN-Band, um Quad-Band-Technologie mit schnelleren Internetgeschwindigkeiten, weniger Störungen und minimalsten Ladezeiten für noch mehr gleichzeitig verbundene Endgeräte zu liefern. Das bisher leistungsstärkste Orbi ermöglicht Multi-Gigabit-Internet im ganzen Haus und verbessert die WLAN-Leistung für die wachsende Anzahl von Geräten in den heutigen Smart Homes deutlich. Gleichzeitig bietet die neue Orbi 960 Serie die Zukunftssicherheit, auch kommende Generationen neuer Endgeräte zu unterstützen.

Glasfaser und Multi-Gigabit auf dem Vormarsch

Bedingt durch die verstärkten Einsätze aus den eigenen vier Wänden stießen viele Heimnetzwerke im vergangenen Jahr an ihre Grenzen. Der Traffic im Internet nahm schlagartig zu und ist bis heute auf einem hohen Level. So stieg beispielsweise in den USA der Internetverkehr um 38 % im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie. Aktivitäten, die durch die Pandemie notwendig wurden, wie z. B. Remote-Arbeit von zu Hause aus, virtuelle Treffen mit Freunden und Verwandten, Streaming von Filmen, Online-Shopping, Sport, Spiele und Essensbestellungen werden jetzt und in Zukunft zur Norm. Gleichzeitig treiben Internetdienstleister den Glasfaserausbau voran und stellen in größerem Umfang Gigabit-Internetverbindungen bereit. Am Horizont zeichnen sich sogar bereits Verbindungen für Privathaushalte von bis zu 10 Gigabit ab. Doch diese Geschwindigkeiten müssen dann auch idealerweise verlustfrei am eingesetzten Endgerät ankommen. Hochleistungs-WLAN, das auf dem neuesten 6E-Standard im freien 6GHz-Band basiert, ist die einzige Möglichkeit, eine solche Internetgeschwindigkeit zu Hause auch tatsächlich nutzen zu können.

Das neue Flaggschiff in der Orbi Familie – die 960 Serie

Das neue Orbi Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System (960 Serie) baut auf mehrfach preisgekröntem Orbi Tri-Band WiFi 6 System (RBK853) von NETGEAR auf, dem ein viertes Band für das neu verfügbare 6GHz WLAN hinzugefügt wird. Dieses neue Band bietet das dringend benötigte zusätzliche WLAN-Spektrum, um Gigabit-WLAN-Geschwindigkeiten auf Smartphones und Laptops der neuesten Generation bereitzustellen – ohne Störungen durch die zahlreichen anderen Geräte, die bereits auf den bestehenden 2,4GHz- und 5GHz-Bändern eingebucht sind. Das WiFi 6E-Ökosystem ist dabei bereit für eine schnelle Ausbreitung. Viele Endgeräte unterstützen WiFi 6E bereits schon heute, wie z. B. die Samsung® Smartphones Galaxy™ S21 und Fold 3, die Laptops Dell® Latitude 5520 und Lenovo® Thinkpad T14, der 8K-Fernseher Samsung Neo QLED und die Intel® WiFi 6E PCIe-Karte. Weitere Produkte werden noch vor Weihnachten 2021 folgen.

Auch Nutzer, deren Endgeräte auf die 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Bänder ausgelegt sind und auf diesen übertragen, werden mit der Orbi 960 Serie eine deutlich verbesserte Abdeckung und höhere Geschwindigkeiten von bis zu 30 Prozent erleben, da das System im Vergleich zum Orbi RBK850 über ein verbessertes WLAN-Funk- und Antennendesign verfügt. Neben der höheren WLAN-Geschwindigkeit wurde auch die Anbindung an das Internetmodem auf Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit aufgerüstet und bietet damit verlässliche Zukunftssicherheit. Zusätzliche 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports wurden auf dem Router und den Satelliten hinzugefügt, um Nutzern die freie Wahl zu lassen und Multi-Gigabit-Ethernet-Geräte auch kabelgebunden anschließen zu können. So wird z.B. auch das lokale Streamen von Inhalten von einem NAS-Drive zum Vergnügen.

Als branchenweit erstes Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System gewährleistet die Orbi 960 Serie einen maximalen Daten-Durchsatz mit 16 WLAN-Streams – der höchsten verfügbaren Spezifikation – auf vier Kanälen und den drei Funkbändern 2,4GHz, 5GHz und 6GHz. Neben den drei Kanälen zum Austausch der Inhalte, verwendet das neue Orbi Flaggschiff, ähnlich wie auch schon die Tri-Band Orbi Systeme, einen vierten, von NETGEAR entwickelten, dedizierten WiFi 6 Backhaul-Kanal (5GHz), der für den Datenaustausch zwischen dem Router und den Satelliten zuständig ist. Dieser sorgt dafür, dass die Leistung der angeschlossenen Endgeräte nicht beeinträchtigt wird.

Das neue Orbi RBKE963 mit einem Router und zwei Satelliten bietet blitzschnellen, flächendeckenden Internetzugang in Wohnumgebungen mit einer Fläche von bis zu 600 Quadratmetern für Verbindungen mit WiFi 6 und lässt sich für noch größere Räume oder eine dichtere Abdeckung von WiFi 6E-Verbindungen durch Hinzufügen zusätzlicher Satelliten leicht erweitern. Das preisgekrönte Design von Orbi macht es zu einem eleganten, unauffälligen Objekt, das sich harmonisch in jede Wohnumgebung einfügen lässt.

„NETGEAR ist seit mehr als 25 Jahren führend im Bereich Netzwerke und hat sich verpflichtet, erstklassige WLAN-Produkte zu entwickeln, die die Vorteile der neuesten WLAN-Technologie maximieren. Dieser nächste Technologiesprung repräsentiert alles, wonach wir gestrebt haben“, sagt David Henry, President & GM of Connected Home Products and Services bei NETGEAR. „Von dem Moment an, in dem Gigabit-Internet von einem vorhandenen Modem über unseren 10-Gb-Ethernet-Port an das neue Orbi weitergegeben wird, über unsere integrierte Quad-Band-Architektur, die 2,5-Gigabit-LAN-Ports und eine verbesserte 5-GHz-Leistung bis hin zu den neue-sten WiFi 6E-Endgeräten gibt es in diesem System kein einziges Bottleneck. Unser neues Orbi Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System bietet Spitzenleistung nicht nur für die heutigen, sondern auch für die zukünftigen Anforderungen selbst der anspruchsvollsten Smart Homes.“

Sicherheit & Service auf höchstem Niveau

Das neue Orbi Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System unterstützt den jüngsten WPA3-Sicherheitsstandard. Mit seiner 128-Bit-Verschlüsselung schützt er vor schwachen Passwörtern, die von Hackern leicht geknackt werden können.

Das neue Orbi-System unterstützt außerdem vier separate WLAN-Netzwerke. Neben dem standardmäßigen WPA3- WLAN-Mesh-Netzwerk für 2,4-, 5- und 6GHz-Geräte und einem Gastnetzwerk haben Nutzer die Möglichkeit, ihre neuen WiFi 6E Geräte in einem exklusiven WiFi 6E Netzwerk einzurichten, um sicherzustellen, dass diese Geräte die bestmögliche Geschwindigkeit und Leistung erhalten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein eigenes IoT-Netzwerk für Smart-Home-Geräte wie intelligente Steckdosen, Leuchten, Smart Speaker, Mähroboter oder Gartensprenger usw. aufzusetzen, die häufig nur den WPA2-Sicherheitsstandard unterstützen. Diese diskreten Netzwerke ermöglichen eine flexible Netzwerkkonfiguration, maximale Leistung und die Trennung von weniger sicheren Geräten vom Hauptnetzwerk.

Das Orbi Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System enthält eine kostenlose 30-tägige Testversion des neuen, verbesserten NETGEAR Armor™-Dienstes zum Schutz des vernetzten Zuhauses vor Online-Bedrohungen, der für zusätzliche Sicherheit sorgt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Internetsicherheitsprodukten ist NETGEAR Armor als umfassende Sicherheitslösung direkt in den Router integriert, um Aktivitäten zu überwachen, die ins und aus dem Internet gehen, und alle Geräte in einem Netzwerk zu schützen. Dies betrifft zum Beispiel auch Smart-TVs, Sicherheitskameras, Spielkonsolen, Smart-Lautsprecher, Streaming-Player und andere Smart-Home-Geräte, die in der Regel nicht in der Lage sind, von den Benutzern mit eigener Sicherheitssoftware bespielt zu werden. NETGEAR Armor schützt auch herkömmliche Computergeräte wie Smartphones, Tablets, Laptops und Desktops, ohne dass mehrere Sicherheitsabonnements oder eine Software auf jedem dieser Geräte erforderlich sind. Ebenfalls als kostenpflichtiges Abonnement für das neue System verfügbar ist NETGEAR Smart Parental Controls™, das Eltern hilft, die Zeit und den Online-Zugang ihrer Kinder über alle angeschlossenen Geräte hinweg einfach zu verwalten – und damit letztlich sichere und gesunde Bildschirmgewohnheiten zu fördern.

Technische Übersicht:

-Branchenweit erstes Quad-Band-WLAN-System: unterstützt vier WLAN-Bänder – 2,4GHz, 5GHz und 6GHz – für die Verbindung des Routers/Satelliten mit allen Endgeräten und ein zusätzliches, dediziertes viertes 5GHz-WLAN-Band für die Verbindung des Routers mit den Satelliten.

-Unterstützt das brandneue WiFi 6E 6GHz WLAN-Band: das neue 6GHz WLAN-Band bietet mehr als die doppelte Bandbreite im Vergleich zum 5GHz-Band, löst Probleme mit Interferenzen und Überlastung im 5GHz WLAN-Band und ermöglicht eine erstaunliche Multi-Gigabit-WLAN-Geschwindigkeit für angeschlossene WiFi 6E Endgeräte.

-16 WiFi-Streams: für beste Geschwindigkeit, Reichweite und Leistung, um das eigene Zuhause nahezu überall mit den Internetgeschwindigkeiten zu versorgen, wie sie vom Internetprovider bereitgestellt werden.

-10Gbit-Ethernet-Anschluss für die Verbindung zum Internet-Modem: Zukunftssicheres Heimnetzwerk mit Unterstützung von Internetgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s.

-2,5Gbit/s-Ethernet-Port für kabelgebundene Verbindungen: Multi-Gig-Ethernet-Port für kabelgebundene Verbindungen zu Netzwerkspeichern, LAN-Gaming, In-Home-Media-Streaming oder zum Einrichten einer kabelgebundenen Multi-Gig-Verbindung zwischen dem Router und Satelliten mit strukturierter Ethernet-Verkabelung.

-Mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihres Heimnetzwerks durch die Unterstützung von vier verschiedenen WLAN-Netzwerken gleichzeitig: Haupt-WLAN-Mesh-Netzwerk für alle Endgeräte mit dem neuesten WPA3-Standard für besonders sichere Verbindungen; IoT-Netzwerk für alle älteren und IoT-Devices; 6GHz-Only-WLAN-Netzwerk für alle neuesten WiFi 6E Geräte und last but not least ein Netzwerk für das Gäste-WLAN.

-Orbi® App: Einfaches Einrichten des Orbi WLAN-Systems, Verwalten der WLAN-Netzwerke aus der Ferne, Pausieren des Internets auf jedem Gerät, Verfolgen der Internet-Datennutzung und vieles mehr.

Verfügbarkeit und Preise

Das Orbi Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System RBKE963 (Router und 2 Satelliten) in Weiß kann ab sofort im NETGEAR Online-Store bestellt werden. Neben einer Variante in Weiß ist das neue Orbi RBKE963 auch für eine begrenzte Zeit in einer limitierten Black Edition erhältlich (RBKE963B), die ebenfalls im NETGEAR Online-Store bezogen werden kann. Für größere Haushalte, die die WiFi 6E Abdeckung auf noch mehr Räume ausdehnen möchten, bietet NETGEAR auch zusätzliche Satelliten und Bundles an.

Unverbindliche Preisempfehlungen der neuen Orbi Quad-Band WiFi 6E Mesh-WLAN-Serie:

-Orbi RBKE963 (Router und 2 Satelliten): EUR 1.699,99 inkl. MwSt.

-Orbi RBKE963B: Orbi Black Edition (Router und 2 Satelliten): EUR 1.699.99 inkl. MwSt.

-Orbi RBKE962 (Router und 1 Satellit): EUR 1.199,99 inkl. MwSt. (verfügbar im Q1/2022)

-Orbi RBKE962B: Orbi Black Edition (Router und 1 Satellit): EUR 1.199.99 inkl. MwSt (verfügbar im Q1/2022)

-Orbi RBSE960: Zusatz-Satellit: EUR 699,99 inkl. MwSt.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

Press-Kit NETGEAR: http://bit.ly/NETGEAR_Business

Kontakt

IsarGold für NETGEAR

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

+49 89 414171555

netgear@isar.gold

http://www.netgear.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.