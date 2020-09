NETGEAR® präsentiert den neuen Meural WiFi Photo Frame und ermöglicht Instant Sharing von überall und von mehreren Geräten aus

Auf den neuen Meural WiFi Photo Frame lassen sich Fotos und Videos über das Smartphone von jedem beliebigen Standort in Echtzeit pushen.

München, 01. September 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, feiert die Premiere seines neuen Meural WiFi Photo Frame. Der neue Meural WiFi Photo Frame bringt den schnöden digitalen Bilderrahmen aus der verstaubten Ecke, haucht ihm neues Leben ein und erweitert ihn um zahlreiche innovative Features, die es ermöglichen, Fotos und Videos auf eine intelligente Art und Weise zu erleben und zu teilen. Das beeindruckende 15,6″ (39,6 cm) Full-HD-Display stellt eigene Fotos, Videos und auch Kunstwerke realgetreu dar und hält so unvergessliche Momente fest. NETGEAR unterstreicht damit einmal mehr seine Führungsrolle bei WiFi-Lösungen und Meural Digital Canvas Produkten.

Lieblingsmomente mit den Lieblingsmenschen teilen

“Wir alle nehmen jeden Tag viele Fotos mit unseren Smartphones auf, doch viele davon kommen in ihrer ganzen Fülle und mit allen Details erst auf größeren Bildschirmen voll zur Geltung. Mit unserem neuen Meural WiFi Photo Frame haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, diese besonderen Erinnerungen zu genießen und quasi in Echtzeit mitzuerleben oder sie immer wieder abzurufen”, erklärt David Henry, Senior Vice President für Connected Home Products and Services bei NETGEAR. “Mit der zusätzlichen Möglichkeit, Familie und Freunde aus der ganzen Welt einzuladen, Fotowiedergabelisten und -alben zu erstellen und gemeinsam zu nutzen, wird der neue Meural WiFi Photo Frame auch dabei helfen, die Menschen gerade in der aktuellen Zeit, in der wir alle alternative Wege finden müssen, um in Verbindung zu bleiben, einander näher zu bringen.”

Ansprechendes Design gepaart mit innovativer Technologie

Der neue Meural WiFi Photo Frame, der wahlweise in den Farben Charcoal Grey oder Walnuss erhältlich ist, fügt sich mit seiner Optik in Holzmaserung perfekt in jedes Heim- oder Büroumfeld ein. Er überzeugt mit seinen Abmessungen von 408 x 259 x 42,4 mm aber nicht nur mit einem schicken Äußeren. Auf dem 15,6″ (39,6 cm) Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) mit IPS- und Antiglare-Technologie werden Bilder und Videos mit einer Länge von bis zu 15 Sekunden mit Klarheit und Brillanz im 16:9 Format zum Leben erweckt. Die von anderen Meural Modellen bereits bekannte und patentierte TrueArt Technologie ist auch beim neuen Meural WiFi Photo Frame mit an Bord und sorgt für eine lebensechte Darstellung von Fotos sowie die realistische Abbildung von Gemälden und Kunstwerken. Auch Bilder im besonders hochauflösenden 4K-Format werden unterstützt. Der lokale Speicher bietet mit seinen 1 GB (DDR3) Platz für über 2.400 Fotos. Selbstverständlich hat auch der neue Meural WiFi Photo Frame über ein Abonnement-Modell Zugriff auf die umfangreiche Meural Art Library mit über 30.000 Gemälden und Sammlungen führender Museen und Künstler. Eine Auswahl von 100 Kunstwerken ist bereits auf dem Gerät installiert und kostenlos zugänglich.

Kinderleicht: Bedienung und das Teilen von Inhalten

Das Einrichten und die Bedienung des neuen Meural WiFi Photo Frame sind denkbar einfach. Ein Album, das sich bereits auf dem Smartphone befindet, lässt sich über die Meural App nahtlos und mühelos mit dem Meural WiFi Photo Frame verknüpfen. Hierin neu abgelegte Bilder oder Videos werden dann automatisch an den verknüpften Photo Frame gesendet. Jeder Inhalt wird zudem vor Versand mit Metadaten wie Ort der Aufnahme, Datum und Bildtitel versehen. Dank der innovativen Gestensteuerung des Meural WiFi Photo Frame lassen sich diese Informationen dann später mit einer einfachen Handbewegung vor dem Rahmen jederzeit abrufen. Sie können diese Informationen sogar editieren, um weitere Personalisierungen und Beschreibungen hinzuzufügen. Besonders interessant: der Zugriff auf den Meural WiFi Photo Frame kann über die App mit mehreren Personen geteilt werden, so dass jedes der Gruppenmitglieder ganz einfach seine Inhalte an den verbundenen Bilderrahmen teilen kann. Kinder können so zum Beispiel ihren Eltern oder Großeltern Bilder oder Videos an ein- und denselben Rahmen senden – und das in Echtzeit.

Weitere Funktionen des neuen Meural WiFi Photo Frame beinhalten:

– Alben und Wiedergabelisten, die auch so geplant werden können, dass diese zu verschiedenen Tageszeiten angezeigt werden, damit jeder im Haushalt das sehen kann, was er will, wann er will.

– Integrierte Sensoren überwachen das Umgebungslicht im Raum, um die richtige Helligkeit aller Bilder zu gewährleisten. Der Rahmen kann so eingestellt werden, dass er automatisch in einen Ruhemodus schaltet, sobald es im Raum dunkel ist.

– Der Meural WiFi Photo Frame kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgestellt werden und richtet Fotos und Inhalte automatisch so aus, dass sie ohne schwarzen Balken auf das Display passen. Auch Live-Fotos von Apple® iOS und kurze Videos in den Formaten .mov, H.264 und .HEIC bis zu 15 Sekunden werden unterstützt.

– Innovative Gestensteuerung zum Weiterblättern, Zurückblättern und Anzeigen der Bildinformationen.

– Unterstützung von WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz).

– Steuerung über die Meural App für iOS® bzw. Android™ oder über das Web Interface.

– Flexibel einsetzbar als Stand-Rahmen oder zum Aufhängen an der Wand (Wandhalterung im Lieferumfang enthalten).

Mit der Vorstellung des neuen Meural WiFi Photo Frame erhält auch die Meural App ein neues Aussehen und zahlreiche innovative Funktionen, die damit auch in den bereits am Markt erhältlichen Modellen von Meural Einzug halten. Darunter auch die Möglichkeit, Freunden oder Familienmitgliedern Freigaberechte zum Teilen von Bildern einzuräumen.

“Wir freuen uns sehr über den Start unserer aktualisierten Meural App, die damit all diese einzigartigen Funktionen zum Hochladen und Austauschen von Fotos auch für unsere größeren Meural Rahmen bietet. Wir wissen, dass so viele Meural Kunden gerne Fotos von Reisen oder Familienfeiern auf den digitalen Meural Leinwänden sehen. Ob auf dem Schreibtisch, im Regal, auf der Küchentheke oder an der Wohnzimmerwand – NETGEAR bietet jetzt drei Größen von Meural Rahmen an, mit denen man seine Kunst und persönlichen Fotos präsentieren kann”, so Phillip Pyo, Vice President of Product Marketing and Meural Product Management bei NETGEAR.

Die Meural Art Library wächst weiter

Heute stellt NETGEAR außerdem auch eine spannende inhaltliche Ergänzung seiner Meural Art Library vor: eine Auswahl spektakulärer Videokunstwerke von Sharecare® Windows, die die Natur in ihrer ganzen Pracht einfangen und damit bei ihrer Betrachtung für Entspannung und Wohlbefinden sorgen. NETGEAR wird jeden Monat zwei thematische Sammlungen von Sharecare® Windows veröffentlichen. Dabei handelt es sich um faszinierende Naturvideos, die in unterschiedliche Kategorien wie Strände, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang eingeteilt sind und einen entspannenden Ruhepol in stressigen Zeiten darstellen. Sharecare® Windows ist Teil von Sharecare®, dem führenden digitalen Gesundheitsunternehmen, das vom Pionier auf diesem Gebiet, Jeff Arnold, und dem Herz-Thorax-Chirurgen und Emmy-Preisträger Dr. Mehmet Oz gegründet wurde. Der klinische Einsatz der Videos hat gezeigt, dass diese wirksam zur Reduzierung aufdringlicher Geräuschpegel, zur Förderung gesunder Schlafmuster und zum Abbau von Stress beitragen.

Verfügbarkeit und Preis des neuen Meural WiFi Photo Frame

Der neue Meural WiFi Photo Frame ist in Europa zu Beginn des 4. Quartals 2020 im führenden Fachhandel und Online in den Farben Charcoal und Walnuss zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 349,99 inkl. MwSt. erhältlich. Neben dem Rahmen enthält das Paket auch einen Stromadapter, einen Standfuß, eine Wandhalterung sowie den Quickstartguide für eine schnelle und problemlose Installation. Der Zugriff auf die Meural Art Library mit über 30.000 Gemälden und Kunstwerken erfolgt über ein Jahres- oder Monatsabonnement zum empfohlenen Verkaufspreis von EUR 79,– inkl. MwSt. pro Jahr bzw. EUR 9,99 inkl. MwSt. pro Monat.

