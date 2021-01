NEM Business-Tagung am 28.04.2021 in Mainz

Location: Favorite Pakr hotel Mainz

Street: Karl-Weiser Str. 1

City: 55131 – Mainz (Germany)

Start: 28.04.2021 10:00 Uhr

End: 28.04.2021 17:30 Uhr

Entry: 295.00 Euro (incl. 19% VAT)

Mainz – Am 28.04.2021 lädt der NEM Verband zur Business-Tagung in das Favorite Park hotel, Mainz.

Es erwarten Sie spannende Themen mit hochkarätigen Referenten:

Aktuelle Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung zu Cosmetic und Produkthaftung

Dr. Thomas Büttner, LL.M, Rechtsanwalt Lebensmittelrecht

Das Cosmeticrecht regelt Zusammensetzung, Kennzeichnung, Bewerbung, Vertrieb und Überwachung von Cosmetic.

Die EU-Cosmetic-Verordnung, die Claims VO und das LFGB bilden die gesetzlichen Grundlagen für das Cosmeticrecht.

Erfahren Sie mehr über aktuelle Themen aus der Praxis zu:

– Abgrenzungsfragen, Kennzeichnung, Pflichtangaben, Werbung, Verantwortlichkeiten und Haftung und zur Produkthaftung

Markteintritt in den USA

ALTON GmbH – Herr Michael Kempe

– Warum der Markteintritt in den USA immer leichter wir und was den Markt so attraktiv macht.

– Was für mich und meine Hersteller “Product Compliance und FDA – Special Supplements” bedeutet.

– Welche Unterschiede und Besonderheiten es in der Produkthaftung USA gibt.

– Warum es ca. 1.500 verschiedene Steuersätze in den USA gibt und diese trotzdem beherrschbar sind.

Online Marktplatz

– real,- Digital Payment & Technology Services GmbH – Julia Lehnkering

Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich auf einem Online Marktplatz Ihre Produkte verkaufen, was Sie beachten sollten und

wie Sie die passenden Schnittstellen finden.

Kosmetik – Ein Fels in der Brandung, auch in stürmischen Zeiten

Pfeiffer Consulting GmbH – Herr Michael Pfeiffer

Ein sicheres Standbein effektiv und zeitnah aufbauen oder ein Bestandsportfolio an neue Marktanforderungen

anpassen.

Onlinemarketing, Digitalisierung und Sichtbarkeit im Internet

Visiable GmbH – Timo Feineis

Wir gehen davon, dass bis zum 28.04.2021 wieder Präsenztagungen möglich sind. Sollte die Tagung nicht wie geplant als Präsenztagung stattfinden können, werden wir auf die Möglichkeit zurückgreifen, die Tagung online stattfinden zu lassen.

Der NEM Verband ist Europas größter Verband für Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel, Spezial-Lebensmittel, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, Cosmetic und Medizinprodukte.

Wir vertreten die Interessen der mittelständischen Industrie und des mittelständischen Handels, sowie Unternehmen bezüglich Nahrungsergänzungsmittel, diätetischer Lebensmittel, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, Medizinprodukte und funktionaler Lebensmittel, sowie entsprechende Rohstoffe und Wirkcosmetic.

