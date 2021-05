Nebenverdienst durch Entrümplung des Kellers, ohne selbst arbeiten zu müssen – mit Schrottankauf Iserlohn möglich

Wer eine lukrative Finanzspritze nicht zu verachten weiß, sollte einmal einen Blick in den Keller werfen oder in die Garage oder auf den Dachboden

Hand aufs Herz : Wann haben Sie zuletzt Ihren Keller aufgeräumt? Wissen Sie überhaupt noch, was dort zwischen Kisten und Paketen so herumliegt? Haben Sie auch, wie die meisten Bürger und Bürgerinnen in Iserlohn, nach dem letzten Umzug so einiges aufbewahrt, was „man später vielleicht noch gebrauchen könnte“ oder nach der letzten Modernisierung „übrig gebliebenes“ einfach abgestellt, um es später einmal zu entsorgen? Mit dieser Sammelleidenschaft stehen sie nicht alleine da. Es ist gang und gäbe, dass nicht nur in Privathaushalten gehortet und gesammelt wird – auch in Firmen und Behörden gibt es Hof ecken, Zimmer und Kellerräume, in denen alte Maschinen, Anlagen, Rohre, ausrangierte Elektrogeräte, Kabelschrott und sonstigen Altmetalle gehortet werden.

Mit Altmetallen und metallhaltigen Dingen lässt sich bares Geld verdienen und das bei ihnen zuhause in Iserlohn

Der Verkauf von reinem Altmetall ist besonders rentabel, nämlich nach Typ klassifiziertem Altmetall wie Kupfer, Eisen, Blech, Aluminium, Zinn oder Stahl und Edelmetallen wie Platin, Silber und Gold. Diese Substanzen sind normalerweise in Elektrogeräten oder Kabeln in eingebauter Form vorhanden. Der alte Aluminiumtopf im Keller kann schmutzig und rostig sein – dies wird seinen Wert nicht zerstören. Maschinenteile, alte Nachtlagerräume und gusseiserne Badewannen können ebenfalls in Bargeld umgewandelt werden. Vielleicht ist das alte Fahrrad noch um die Ecke. Fallen Sie oft auf Aluminiumfelgen? Oder hat das Unternehmen das komplette System lange Zeit demontiert, die Maschine demontiert und die schwere Stahlkonstruktion nur Platz beansprucht? All dies ist kein nutzloser Müll, sondern wird zu einem vernünftigen Preis gekauft. . In der Produktionswirtschaft werden für Neuproduktionen mit Vorliebe Altmetalle verwendet, da diese energiesparender und somit kostengünstiger zu verarbeiten sind. Deshalb sind Ihre alten Schätze noch bares Geld wert.

Die Schrottabholung, Demontage und der Ausbau erfolgt kostenfrei – ohne selbst Hand anlegen zu müssen

Wer den Schrottankauf Iserlohn beauftragt, braucht in keiner Weise selbst tätig zu werden. Der gesamte Service umfasst alle Arbeiten, die nötig sind – kostenfrei. Es wird direkt an Ort und Stelle ausgebaut, demontiert oder zerkleinert, wenn es nötig ist. Ist beispielsweise noch die Heizung angeschlossen, so wird sie fachgerecht ausgebaut. Externe Kosten kann man sich also sparen. Sind Teile zu sperrig, dann wird mittels Spezialgerät zerkleinert und auseinandergeschweißt. Es wird geschleppt, aufgeladen und abtransportiert. Vor dem Abtransport wird der vereinbarte Betrag sofort in bar ausgezahlt – der perfekte Nebenverdienst für pfiffige Bürger und Bürgerinnen in Iserlohn, bei dem man nicht mal ansatzweise selbst arbeiten muss.

Kurzübersicht:

Durch den Kauf des mobilen Schrottes von Iserlohn kann dieser direkt vor Ort gesammelt werden, um Abfälle aus Haushalten, Unternehmen und Institutionen ordnungsgemäß zu entsorgen oder sogar kostenlos zu entsorgen. Je nach Art, Reinheit und Menge des Schrotts ist ein angemessener und guter Kaufpreis zu erwarten. Der kostenlose Service umfasst Erweiterungsarbeiten, Demontage, Laden und Demontage. Das gesammelte Altmetall wird klassifiziert, verarbeitet und enthält keine Toxine. Anschließend gelangt es in den Recycling-Produktionszyklus.

Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

