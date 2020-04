navos ist Deutschlands größter Energieerklärer: Platz 1 im Bereich Energiewirtschaft in Deutschlands wichtigstem PR-Agenturranking

Berlin / Düsseldorf / Hamburg, 28. April 2020. Digitalisierung und die Energiewende verändern die Energiebranche derzeit radikal und dauerhaft. Entsprechend groß ist der Bedarf von Unternehmen, Organisationen und Projekten, diesen Wandel und die eigene Rolle gegenüber den unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu erklären und einzusortieren. Hierbei unterstützt navos seit 2011 und das so umfassend wie keine andere PR-Agentur in Deutschland. Das belegt das jetzt veröffentlichte Pfeffers PR-Ranking, laut dem navos gemessen am Umsatz Deutschlands führende PR-Agentur im Bereich Energiewirtschaft ist.

navos betreut nationale und internationale Kunden ganzheitlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Energieproduktion, über Transport und Speicherung bis hin zum industriellen und privaten Verbrauch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Public Affairs, dem Nachbarschaftsdialog und der B2B-Kommunikation. Themen, mit denen sich das 50-köpfige Team aktuell auseinandersetzt, sind u.a. der Infrastrukturausbau, Smart Cities, die Anwendung von Wasserstoff, das Repowering von Windkraftanlagen sowie das Zusammenspiel der internationalen Energiemärkte im Bereich Erdöl und Erdgas.

“Gerade im Energiebereich stehen fast alle unsere Kunden vor großen Herausforderungen durch die Energiewende. Das bedingt einen Dialog mit teils sehr unterschiedlichen Stakeholdern. Hierbei geht es nicht nur um anspruchsvolle Diskurse, sondern auch um die Kommunikation disruptiver Technologien und gesamtgesellschaftliche Fragestellungen”, erklärt Anja Schlicht, geschäftsführende Gesellschafterin bei navos. Dies in Einklang zu bringen, sei neben der Fachexpertise ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Agentur.

navos hat erstmalig an Deutschlands wichtigstem Umsatz-Branchenranking teilgenommen und insgesamt gleich in fünf Kategorien Top Ten Platzierungen erreicht. Neben der Spitzenposition im Bereich Energiewirtschaft gibt es Platz 4 in der Chemie. Bei Non Profit / Verbände steht die Agentur auf Platz 8; für den Ballungsraum Berlin auf Platz 9. Unter den mittelgroßen Agenturen bis 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belegt navos Platz 10. Das Unternehmen ist seit 2011 vom Start weg auf Wachstumskurs und Teil der Jung von Matt Gruppe.

navos führt Dialoge. Lokal, medial, politisch – national wie international. Wir schaffen Vertrauen und Transparenz durch das Gespräch mit verschiedensten Anspruchsgruppen. Nur so lassen sich Projekte erfolgreich umsetzen. Unsere 50 Beraterinnen und Berater in Berlin, Düsseldorf und Hamburg sind auf PR, Stakeholder-Dialoge, Corporate Communications und Public Affairs spezialisiert. Wir analysieren, beraten und setzen den Dialog um. Dafür wurden wir vielfach national und international ausgezeichnet.

