Verkaufsdisplays aus heimischen Hölzern sorgen für positive Image

Es müssen nicht immer Kartonagen sein. Wenn es um vielseitige, zeitgemäße Verkaufsdisplays geht, dann ist Holz die perfekte Lösung. Im direkten Vergleich mit Kartonagen schneidet Holz am POS praktisch immer deutlich besser ab.

Fachleute sind sich längst einig: Holz ist stabil und langlebig, erst recht wenn es um Displays für schwerere Produkte geht. Damit ist Holz das perfekte Warenpräsentationssystem, zumal bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt sind. “Durchhänger”, die sich bei Pappe, auch wenn sie noch so stabil ist, mit der Zeit meist zwangsläufig einstellen, gehören beim Holz der Vergangenheit an. Feuchtigkeitsprobleme gibt es ebenfalls nicht mehr, genauso wie unsaubere Bodenabschlüsse und die Reinigung ist spielend einfach

Holz ist schon deshalb der perfekte Werkstoff, weil er nachhaltig ist und ein überaus positives Image beim Endverbraucher besitzt. Hat das Display einmal ausgedient, ist es vollständig recycelbar. Dabei sind Verkaufsdisplays aus Holz längst nicht mehr teurer als herkömmliche Displays aus Karton. Das gilt auch für kleinere Stückzahlen. Schon ab 50 Stück werden bei heimischen Herstellern gute Preise angeboten.

Nicht zuletzt hat Holz auch optisch einiges zu bieten. Ein Holzdisplay ist mit seiner warmen und natürlichen Ausstrahlung einfach immer ein perfektes Verkaufsargument, egal, ob für Bücher, Lebensmittel oder Spielwaren. Holz hinterlässt beim Endverbraucher immer den richtigen Eindruck. Nur auf eines sollte man stets achten: Tropenhölzer kommen nicht gut an. Wenn, dann sollte es stets Holz aus heimischen Wäldern sein. Regional, natürlich und nachhaltig, dann stimmt auch die Umweltbilanz.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

