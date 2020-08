Namensschilder von brilliant badges® jetzt auch im italienischen Onlineshop

Hamburg, 25. August 2020:

Das Hamburger Namensschilderunternehmen brilliant badges® ist weiter auf Internationalisierungskurs. Seit Mitte August ist eine italienische Version des Onlineshops auf www.brilliant-badges.de/it verfügbar. Dies ist bereits der vierte Sprachshop, der neben dem deutschen Internetauftritt implementiert wurde. Bereits in den vergangenen Wochen wurden die Auswahlmöglichkeiten des Webshops um Englisch, Spanisch und Französisch ergänzt. Italienischsprachige Kunden erweitern somit die Zielgruppe von brilliant badges®, einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa, im Onlinemarkt.

Italiens Hotellerie als potenzielle Neukunden

Die Erweiterung um eine italienische Version des Onlineshops kommt nicht ohne Hintergedanken. “In Italien gibt es eine immense Anzahl an potenziellen Kunden für unsere Namensschilder. Besonders die Hotellerie ist hier eine nennenswerte Branche, aber auch Gastronomen sowie Apotheken und allgemein das Gesundheitswesen können von unserem Angebot an Namensschildern für den italienischen Markt profitieren.”, so Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und Gründer von brilliant badges®, über die Hintergründe seines Europakurses. “Mit unseren Sprachshops wollen wir uns dem Markt in Europa weiter öffnen. Je gezielter wir die einzelnen Kundengruppen ansprechen können, desto besser.”

Vom Ein-Mann-Unternehmen zum Mitspieler auf dem europäischen Markt

Das Unternehmen brilliant badges® wurde vor 12 Jahren von Ghalamkarizadeh gegründet. Damals noch als Ein-Mann-Unternehmen aktiv, hat sich brilliant badges® mittlerweile nicht nur auf dem deutschen Markt als einer der führenden Anbieter für Namensschilder entwickelt; auch europaweit generiert das Unternehmen mit Sitz in Hamburg-Barmbek immer mehr an Zuwachs. Trotz des Wachstums soll der Hauptfokus des Unternehmens weiter auf der DACH-Region liegen. Hier werden derzeit immerhin noch gut 90 Prozent der Aufträge generiert. “Ein internationaler Auftritt ist für ein modernes Unternehmen wie brilliant badges® unabdingbar und definitiv eine gute Investition in die Zukunft. Wir freuen uns mit den neuen Sprachshops noch gezielter weitere Kundengruppen europaweit ansprechen zu können.”, so Ghalamkarizadeh über die internationale Strategie seines Unternehmens.

Über brilliant badges®:

brilliant badges® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung und hat sich als einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa etabliert. Neben brilliant badges® gehört die Marke brilliant promotion® ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich bietet über 25.000 Werbeartikel und Prämien für Unternehmen diverser Branchen.

