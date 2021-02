Nachhaltigkeit wird neuer Lebensstil

Wohngesunde Produkte der elka-Holzwerke sind voll im Trend

Ein nachhaltiges Einkaufsverhalten spielt bei Konsumenten eine immer wichtigere Rolle. 81% gaben an, beim Einkaufen auf Nachhaltigkeit zu achten (2019). Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der IFH Köln: “Nachhaltigkeit ist ein Teil unserer Lebensrealität und wird Wirtschaft und Gesellschaft fundamental verändern. Denn die Menschen haben verstanden, dass es auf dieser Welt keine unlimitierten Ressourcen gibt… .” erläutert dazu Stephan Fetsch, KPMG-Partner und Head of Consumer Goods.

Pionier in Sachen Nachhaltigkeit & Gesundheit

Als ökologischer Vorreiter bekannt, bieten die elka-Holzwerke mit ihren umweltverträglichen, energieeffizienten Markenprodukten schon jahrzehntelang einen überdurchschnittlichen Qualitätsstandard. Hochwertige, emissionsarme Produktlinien sind die Fichten-Frischholz Platten der esb Standard & esb PLUS, letztere mit Formaldehyd-Werten unter 0,03 ppm, ebenso die Naturholzplatte vita. Sie garantieren problemlose Recyclingfähigkeit, Rückbau und Wiederverwendbarkeit. Ein spezieller verarbeitungsfreundlicher MUF-Leim ohne Isocyanate zeichnen zudem die gesamte Produkt-Palette aus.

Die Einsatzmöglichkeiten der elka-Produkte sind dabei vielfältig: vom Fertighaus bis hin zum hochwertigen Möbel- oder Messebau. Ein gesundes Wohnambiente kombiniert mit höchsten ökologischen Ansprüchen ist das Ziel bei der gesamten elka -Produktentwicklung. Umweltsiegel wie der “Blaue Engel” und Zertifikate des Sentinel Haus Institut (jeweils für esb PLUS und VITA Naturholzplatte Fichte), dem DIBt Gutachten (Deutsches Institut für Bautechnik) sowie das Holzwerkstoff-Siegel “Premium Qualität” stehen für höchste technische und ökologische Qualität.

Die esb PLUS-Platte wurde zusätzlich bereits 2017 mit den Innovationspreisen des IONIC AWARD und 2018 mit dem Materialpreis in Ökologie ausgezeichnet, die Naturholzplatte vita mit dem German Design Award 2018

Die elka-Holzwerke GmbH ist ein mittelständisches, holzverarbeitendes Unternehmen mit über 100 jähriger Holz-Erfahrung. Als Familienunternehmen in der dritten Generation produzieren wir mit 200 Mitarbeitern an unserem Standort Morbach Holzwerkstoffe und Schnittholz.

