Nachhaltige und zeitlose Möbel aus Massivholz bei Woodq

Möbel direkt vom Tischler inklusive Umweltschutz

Wenn eine Online-Tischlerei den Umweltschutz und das Thema Nachhaltigkeit verinnerlicht hat, dann Woodq. Mit jedem hergestellten Möbel pflanzt das Unternehmen gleich einen neuen Baum, um so die Umwelt maximal zu unterstützen. Dank der kurzen Versandwege überzeugt sogar die Bilanz des CO2-Ausstoßes. Doch nicht nur das macht das Unternehmen so besonders. Bei Woodq hast Du die Möglichkeit, Dir Möbel ganz individuell zu gestalten, da sie auf Maß angefertigt werden.

Woodq steht für Möbel aus massiven Hölzern wie Buche, Eiche oder Nussbaum. Bei der Verwendung der unterschiedlichen Hölzer setzt das Unternehmen große Erwartungen an die Nachhaltigkeit der Rohstoffe. Woodq steht aber auch ganz besonders für die Herstellung nach Maß. Du suchst nach einem ganz besonderen Möbel, welches sich optimal in Deine Räume integrieren lässt, aber keiner Norm entsprechen soll? Dann probiere unbedingt den Generator auf der Internetseite des Unternehmens aus. Auf www.woodq.de kannst Du Deine Wunschmaße ganz genau eingeben und Dir so Dein Unikat herstellen lassen. Geliefert wird Dir dein neues Möbel direkt vom Tischler und mit den kürzesten Versandwegen.

Die Vielfalt der Massivholzmöbel von Woodq reicht vom Bett über den Esstisch bis hin zum Couchtisch. Für jeden Raum und für jeden Geschmack ist mit Sicherheit das richtige dabei. Die unterschiedlichen Farben und Maserungen der vielen Hölzer fügen sich perfekt in das Ambiente Deines Zuhauses ein. Sämtliche Prozesse in der Produktion der Möbel sind zertifiziert und unterliegen strengen Kontrollen. So stellt Woodq sicher, dass die Möbel das Unternehmen im besten Zustand verlassen. Das sorgt für zufriedene Kunden.

Wir bei Woodq stellen massive Holzmöbel mit Liebe zum Detail her und optimieren stets unsere Prozesse. So erfahren Sie als Kunde ein einzigartiges Einkaufserlebnis und die kürzesten Lieferzeiten. Wir verbinden ein hohes Maß an Qualität mit Preisen, die bezahlbar sind.

Kontakt

Woodq UG (haftungsbeschränkt)

Tim Cazin

Thieboldsgasse 128

50676 Köln

01721534901

info@woodq.de

https://woodq.de

