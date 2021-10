Nachhaltige Geldanlagen – grün, sozial und ethisch korrekt

Start: 08.10.2021 15:36 Uhr

End: 08.10.2021 15:36 Uhr

Entry: free



In nur 45 Minuten erfahren Sie online, wie Sie Ihre Sparvorgänge und Geldanlagen in Hinblick auf die Zukunft für sich und unsere Umwelt optimieren. Eine nachhaltige und ökologisch sinnvolle Geldanlage kann messbare Wirkungen erzielen.Alle wesentlichen Fragen und Aspekte werden in dem Webinar geklärt. Unser Private Finanzen Speed Dating ist interaktiv, gut nachvollziehbar und liefert Ergebnisse, die Sie leicht umsetzen können.

Themen/Inhalte:

1. Woran erkennt man ökologisch Geldanlagen? Welche Siegel und Ratings gibt es? Was können Nachhaltigkeitssiegel leisten und wo gibt es Schwächen?

2. Welche Kriterien müssen nachhaltige Anlagen erfüllen? Typischerweise werden hier die ESG-Kriterien genannt. ESG ist die Abkürzung der englischen Begriffe Environment, Social, Governance. ESG-konforme Anlagen berücksichtigen also im besonderen Maße die Umwelt, soziale Aspekte und eine „ordentliche“ Unternehmensführung. Was für eine positive Entwicklung der Umwelt und Gesellschaft wichtig ist, wird noch genauer durch 17 Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung definiert. Im Webinar zeigen wir die unterschiedlichen Möglichkeiten auf, wie Sie entsprechend Ihrer persönlichen Ziele nachhaltig sparen können.

3. Muss man Renditeeinbußen hinnehmen?

4. Wie sieht es mit den Risiken von nachhaltigen Geldanlagen aus?

5. Kann ich mit ökologisch sinnvollem Sparen und Geldanlagen tatsächlich etwas bewirken? Grundsätzlich: ja! Es ist aber zwischen direkter und indirekter Wirkung zu unterscheiden. Viele Formen der Geldanlage, die die ESG-Kriterien erfüllen, legen die Kundengelder aber breit gestreut in verschiedenen Branchen an. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit gezielt in Branchen anzulegen, die für den/die Sparer:in besonders wichtig sind. Der Wirkungsgrad ist dann natürlich höher. Eine noch bessere Wirkung kann mit dem sogenannten Impact-Investing erreicht werden.

6. Konkrete Beispiele für Spar- und Anlagestrategien

7. Exkurs: Steuern sparen bei der Altersversorgung mit nachhaltigen Geldanlagen

Das kostenfreie Webinar findet zusätzlich auch am Dienstag, den 26.Oktober, um 14:00 Uhr statt. Anmelden können Sie sich hier.

Mehr zu FORAIM erfahren sie hier: FORAIM-Über uns

FORAIM bietet auch zu anderen Finanzthemen kostenfreie Webinare an: Übersicht FORAIM-Webinare

Die Hamburger Gesellschaft FORAIM berät zur privaten Finanzplanung und verfügt über ausgesprochene volkswirtschaftliche Expertise. Als nicht gebundener Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler kann FORAIM seinen Kunden unter anderem Investmentfondsanlagen, Immobilien und Versicherungslösungen vermitteln.

Das Motto von FORAIM lautet: Fachliche Kompetenz und ein kritisches Denken auch weit über den Tellerrand hinaus und abseits des Mainstream müssen sich nicht ausschließen.

Kontakt

FORAIM

Wolfgang Gierls

Rothenbaumchaussee 3

20148 Hamburg

040-3890439-0

service@foraim.de

https://www.foraim.de