Nachhaltig und edel: Heizungsleitungen werden zu Design-Flaschenöffnern

Werbemittel für Sanitärbranche – Teamwork aus Südwestfalen – KST veredelt Oberfläche

HAGEN – Nov. 2021. Teamwork in Sachen Design und Nachhaltigkeit – made in Südwestfalen: Das Attendorner Sanitärunternehmen Viega wollte einen unverwechselbaren Flaschenöffner – produziert aus vorhandenen Heizungsleitungen. Präsentstudio Soennecken setzte den ungewöhnlichen Auftrag mit mehreren Hagener Unternehmen um: Die Herstellung per Lasertechnik übernahm Schake, die Veredelung der Oberfläche KST Kugel-Strahltechnik. Das Ergebnis des regionalen Networkings sieht edel aus, fühlt sich gut an und ist vor allem rundum nachhaltig.

Zukunftstrend: vorhandene Materialien wiederverwenden

Die Idee, Heizungsleitungen zu einem zweiten Leben zu erwecken, machte den Auftrag für KST-Geschäftsführer Marco Heinemann besonders spannend: „Wiederverwendung ist ein klarer Zukunftstrend – zudem stellt der Flaschenöffner auf Basis eines Rohrstücks die Verbindung zur Sanitärbranche her. Das passt.“

Edelstahlstrahlverfahren erzeugt samtig-matte Oberfläche

Schake, eigentlich Hersteller von Bau- und Absperrtechnik, aber immer offen für individuelle Lösungen, laserte das Rohrstück in einem Arbeitsgang. Inklusive der Ausklinkung zum Öffnen der Flaschen. Anschließend bearbeitete KST Kugel-Strahltechnik den Kapselheber per Schleuderrad im Schüttgutverfahren. „Als Strahlmittel haben wir Edelstahl mit einer Korngröße von 0,3 bis 0,5 Millimeter eingesetzt. Damit lässt sich die gewünschte optisch ansprechende, samtig-matte und zugleich grobe Oberflächenstruktur erzeugen“, erklärt Heinemann.

Logo per Lasergravur

Die finale Lasergravur und die Verpackung übernahm wiederum Soennecken, spezialisiert auf Werbemittel nach Maß. Interessant am Rande: Viega, Weltmarktführer in Sanitär- und Installationstechnik, startete einst mit Bierarmaturen … da liegt der Flaschenöffner nah.

Edelstahlstrahlen für viele Bereiche einsetzbar

KST Kugel-Strahltechnik setzt das Edelstahlstrahlen normalerweise in ganz anderen Bereichen ein: Unter anderem bearbeitet der Oberflächenspezialist damit Produkte für Zulieferer der Automobilbranche, der Möbel-, Elektro-, Sanitär- und Leuchtenindustrie sowie der Medizintechnik.

