NACH MAILAND FLIEGEN – 2 HOTELÜBERNACHTUNGEN BUCHEN, 1 UMSONST BEKOMMEN

Bis zum 31. März 2022 findet die zweite Auflage von „Fly to Milano“ statt, eine echte Gelegenheit, einen Rabatt auf Ihren Aufenthalt in Mailand zu erhalten.

Milano&Partners, in Zusammenarbeit mit SEA Milano Airports, Assolombarda, Confcommercio – Federalberghi Milano, Confesercenti – ATR, und NEXI, dem europäischen PayTech, startet Fly to Milano, eine Werbekampagne zur Förderung des Tourismus in der Stadt, gültig seit dem 1. Dezember 2021 bis zum 31. März 2022.

Trotz der Tatsache, dass Europa derzeit von einem Wiederaufflammen der Pandemie heimgesucht wird, geht es Mailand und Italien gut, dank einer sehr effizienten Impfkampagne – die Durchimpfungsrate liegt bei über 90 %, Auffrischungsimpfungen sind im Gange – und strenger Gesundheitsprotokolle. Tatsächlich werden ab dem 6. Dezember neue Maßnahmen eingeführt, um sicherzustellen, dass das Land für den Tourismus und die Wirtschaft sicher bleibt, einschließlich dessen, was die Mainstream-Medien den „supergrünen Pass“ nennen, nämlich die Tatsache, dass nur Inhaber des grünen Passes, die geimpft oder immun sind, Zugang zu Theatern, Museen, Restaurants, Stadien und Diskotheken Zutritt haben, während der grüne Basis-Pass (der einen negativen PCR und Antigenabstriche) für Hotels und Messen sowie für den Zugang zu Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Zügen und Flugzeugen erforderlich ist.

Milano&Partners, SEA Milano Airports, Assolombarda, Confcommercio – Federalberghi Milano, Confesercenti – ATR und NEXI starten die Kampagne „Fly to Milano“, bei der Besucher, die mit dem Flugzeug nach Mailand kommen und mindestens zwei Nächte gebucht haben, eine zusätzliche Nacht bekommen. Die Aktion beginnt am 1. Dezember und dauert bis zum 31. März 2022. Sie ermöglicht Inhabern von Flugtickets für die Flughäfen Malpensa oder Linate, die mindestens zwei Nächte in einem der an der Initiative beteiligten Hotels gebucht haben, können ihren Aufenthalt kostenlos um eine Nacht verlängern.

Alle teilnehmenden Hotels findet man auf der Plattform https://hotels.yesmilano.it/

Dies gilt für alle Flugreisenden, die von einem italienischen oder internationalen Abflugsort nach Mailand kommen.

Die Initiative wird von der Vereinigung der Hoteliers der Stadt über YesMilano unterstützt, auf deren Website die vollständige Liste der teilnehmenden Hotels zu finden ist. Die Hotelbesitzer können das Angebot individuell gestalten, so dass die Gäste so dass die Gäste die dritte Gratisübernachtung für ihren nächsten Besuch in Mailand aufheben können. Fly to Milano beginnt bereits Anfang Dezember Anfang Dezember, um Besucher zur Scala-Premiere am Tag des Heiligen Ambrosius zu locken, wenn die Weihnachtszeit in Mailand offiziell beginnt.

Der Dezember ist auch der Monat der ³eWeihnachtszeit der Bäume³c, ein Format, das von der Stadtverwaltung konzipiert wurde, um den Geist der Weihnacht um den Geist der Weihnacht wiederzubeleben, in der Hoffnung auf eine vollständige Wiedergeburt nach einer langen Zeit der Angst. Acht Plätze der Stadt, Piazza Duomo, Piazza della Scala, Piazza San Carlo, Piazza San Fedele, Piazza Cordusio, Piazza Ventiquattro Maggio und Piazza Tre Torri werden nachhaltige Weihnachtsbäume aufgestellt. Der Geist der Initiative ist es, alle Menschen in Mailand während der Winterferien in eine lange und warme Umarmung aus Licht und Freundschaft.

Die neue Plattform https://hotels.yesmilano.it wird von Nexi entwickelt, das bereits mit Milano&Partners für die Restaurant Week mit der Zwillingsplattform https://restaurants.yesmilano.it/ Die Plattform gibt den Besuchern die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Stadtvierteln zu wählen und die die an der Initiative teilnehmen, während die allgemeine Website http://yesmilano.it/en touristische Informationen und über kulturelle Veranstaltungen in der Stadt informiert.

Martina Riva, Beigeordnete der Stadt Mailand für Sport, Tourismus und Jugend, sagt: „In Mailand begnügen wir uns nicht damit in Mailand geben wir uns nicht damit zufrieden, nur von einem Neustart zu reden, sondern setzen direkt Initiativen um, um ihn zu verwirklichen. Aus diesem Grund bieten wir denjenigen, die in Mailand landen, eine dritte Gratisübernachtung in den Hotels an, die sich an der Kampagne Fly to Milano teilgenommen haben, eine dritte Übernachtung gratis an, wenn sie auf einem unserer Flughäfen landen und mindestens zwei Nächte in einem Mailänder Hotel buchen. Ich bin überzeugt, dass die Stadtverwaltung dank Fly to Milano, dem berühmten Weihnachtsfest der Bäume und den vielen anderen Veranstaltungen die die Stadtverwaltung für die Feiertage geplant hat, Mailand ein attraktives und sicheres Reiseziel für diejenigen sein wird ein attraktives und sicheres Reiseziel für diejenigen sein wird, die in den Weihnachtsferien in unserer glanzvollen Stadt Urlaub machen wollen“.

Luca Martinazzoli, Generaldirektor von Milano&Partners, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, den gesamten Tourismussektor zu unterstützen, der mit einer schwierigen Situation konfrontiert war und noch sein wird. Durch diese Initiative, möchte Milano&Partners die einzigartige Attraktivität von Mailand unterstützen. Deshalb sind wir sehr froh, dass viele Hotels in verschiedenen Teilen der Stadt an der Initiative teilnehmen: So können unsere Gäste Mailand und seine vielen Facetten entdecken.“

„Nexi ist als Systemunternehmen bereit, Initiativen wie Fly to Milano zu unterstützen, denn diese Initiativen bringen für das Land bringen, einen Wert für die Gesellschaft und das Gebiet schaffen und Institutionen, Unternehmen und Bürger mit einbeziehen – sagt Enrico Trovati, Merchant Services & Solutions Director von Nexi – Aus diesem Grund haben wir eine erstklassige technologische Plattform entwickelt, die es Beherbergungsbetrieben im Großraum Mailand ermöglicht von einem digitalen Schaufenster profitieren, das den Nutzern eine bequeme und unmittelbare Erfahrung für Buchungen und Zahlungen“.

„SEA Milan Airports freut sich, zusammen mit Milano&Partners an dieser Initiative teilzunehmen, an der alle Akteure der Gastgewerbeverbände der Stadt Mailand beteiligt sind. Die Zusammenarbeit zwischen allen Partnern, die zum Start der Initiative „Fly to Milano“ geführt hat, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeitit mit allen Akteuren des Gebiets, um gemeinsame Ziele bei der Förderung der Attraktivität von Mailand als Reiseziel zu fördern und die Wiederbelebung des Gastgewerbes zu unterstützen“, Andrea Tucci, VP Aviation Business Development, SEA Aeroporti di Milano.

„Die Nutzung der internationalen Attraktivität der Stadt Mailand für den ausländischen Tourismus ist von strategischer Bedeutung für die für den Aufschwung des Sektors“, sagte Gianluca Scavo, Vorsitzender der Tourismusgruppe der Assolombarda. „Die Zahlen sind ermutigend. Die Ankünfte in der Stadt sind mit der Wiedereröffnung ab März 2021 rapide gestiegen und haben im Sommer weiter zugenommen. Es ist wichtig, diesen Erholungstrend aufrechtzuerhalten, und in diesem Assolombarda stets Initiativen wie Fly to Milano unterstützt, die darauf abzielen, die Touristenströme zu fördern Touristenströme zu fördern und das Gebiet aufzuwerten“.

Federalberghi Milano, das mit dem wichtigsten italienischen Hotelnetz Federalberghi verbunden ist, unterstützt das Projekt: „Unsere Stadt ist heute die glamouröseste, faszinierendste und modernste Stadt Italiens! Ein Flug nach Mailand ist eine gute Gelegenheit, den der ganzen Welt zu sagen, dass es einfach ist und sich lohnt, hierher zu kommen und drei unglaublich schöne Nächte hier zu verbringen!“ Rocco Salamone, Präsident der Mailänder Hotelvereinigung ATR – Confesercenti, fügt hinzu: „Wir haben uns mit Begeisterung dem Projekt Fly to Milan angeschlossen, weil es in die richtige Richtung geht, um die Rückkehr der Touristen in unsere Stadt zu fördern: Anreize zur Verlängerung des Aufenthalts, internationale Werbung für das Reiseziel Mailand und eine einfache Hotelbuchung“.

Weitere Informationen über die Fly to Milano-Promotion und die Liste der teilnehmenden Hotels finden Sie unter:

https://www.yesmilano.it/en/fly-to-milano

Über Milano&Partners und YesMilano

Milano&Partners ist die offizielle Werbeagentur der Stadt Mailand, eine Vereinigung, die von der Stadtverwaltung Mailand und der Handelskammer von Mailand, Monza, Brianza und Lodi gegründet wurde. Ihr Ziel ist es Partnerschaften und Kooperationen mit lokalen Unternehmen, globalen Marken, Universitäten, kulturellen Institutionen und anderen öffentlichen Einrichtungen zu aktivieren.

Yesmilano.it

@visit_Milano auf Instagram

@turismoMilano auf Twitter

Milano & Partner auf LinkedIn

Über Milano&Partners und YesMilano

Milano&Partners ist die offizielle Werbeagentur der Stadt Mailand, eine Vereinigung, die von der Stadtverwaltung Mailand und der Handelskammer von Mailand, Monza, Brianza und Lodi gegründet wurde. Ihr Ziel ist es Partnerschaften und Kooperationen mit lokalen Unternehmen, globalen Marken, Universitäten, kulturellen Institutionen und anderen öffentlichen Einrichtungen zu aktivieren.

Firmenkontakt

Yes Milano

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c)YesMilano