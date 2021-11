Nach jede Entrümpelung lohnt sich ein kontakt bei der Schrottabholung Castrop-Rauxel

Unkompliziert realisiert die Schrottabholung Castrop-Rauxel die Mischschrott Abholung für Privathaushalte. Nachdem die Kunden Kontakt aufgenommen haben, wird ein kurzfristiger Termin für die Abholung vereinbart. Auf diese Weise können die Kunden ihren gesamten Schrott bei nur einem einzigen Termin loswerden. Das lohnt sich besonders, wenn sie gerade eine Entrümpelung oder gar eine Wohnungsauflösung hinter sich gebracht haben. Endlose Fahrten zu den Wertstoffhöfen entfallen, denn alle notwendigen Arbeiten werden von der Schrottabholung Castrop-Rauxel übernommen. Ebenso wenig ist das Anmieten eines Hängers notwendig, da die Mischschrott Abholung mit eigenen Fahrzeugen arbeitet. Selbstverständlich ist ein kostenloses Einsammeln von Schrott auch für gewerbliche Kunden kein Problem. Hier besteht außerdem die Möglichkeit, den Schrott von der Schrottabholung Castrop-Rauxel ankaufen zu lassen. Insbesondere sortenreiner Schrott kann gutes Geld bringen.

Der Verkauf des Schrotts an Recyclinganlagen ermöglicht der Schrottabholung Castrop-Rauxel ein kostenloses Einsammeln von Schrott

Die Kunden können von der kostenlosen Mischschrott Abholung profitieren, da ein großer Bedarf an den in ihm enthaltenen Wertstoffen seitens Recyclings und Industrie vorhanden ist. Dieser Bedarf wiederum ermöglicht es dem Service Team der Schrottabholung Castrop-Rauxel, den aufgearbeiteten und sortierten Schrott an die Recycling-Industrie zu verkaufen. Ein großer Bedarf besteht an Buntmetall, Alteisen, Aluminium, Eisen, Stahl und anderen Altmetallen, außerdem an den insbesondere in Elektroschrott enthaltenen Edelmetallen. Zu finden sind all diese Materialien in Kfz-Schrott, Badezimmer-Armaturen, Fahrrädern, Dachrinnen, Blechverkleidungen und ausrangierten Heizkörpern.

Im gewerblichen Bereich ist der Schrott in aller Regel anders zusammengesetzt: Hier fallen insbesondere Scherenschrott, Kabelrollen und Metallrohrstücke an. Auch diese Materialien werden von dem Service Team gern mitgenommen und dem Recycling zugänglich gemacht. Sobald der Schrott auf dem Betriebsgelände in Castrop-Rauxel angekommen ist, wird er einer aufwändigen Sortierung unterzogen. Schädliche und möglicherweise sogar radioaktive Stoffe werden separiert und an den Entfall stellen geliefert, wo sie umweltgerecht entsorgt werden können. Alle anderen Materialien wandern ohne weitere Umwege von der Schrottabholung Castrop-Rauxel zu den Recyclinganlagen, von wo aus sie nach der Wiederaufbereitung wieder in den Kreislauf zurückgelangen.

Kurzzusammenfassung

Wer gerade sein Haus oder den Dachboden entrümpelt hat, wird gerne den Service des kostenlosen Einsammelns von Schrott der Schrottabholung Castrop-Rauxel nutzen. Termine können kurzfristig vergeben werden und bei entsprechenden Mengen haben die Kunden außerdem die Möglichkeit, ihren Mischschrott zum Verkauf anzubieten. Dasselbe gilt für Unternehmen in Castrop-Rauxel und ganz NRW. Besonders mit sortenreinem Schrott lassen sich attraktive Preise erzielen.

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/schrottabholung-castrop-rauxel/

Pressekontakt

Hamza El-Lahib

Adresse: Deutsche Straße 8

in 44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de