N3MO: Patienten informieren in Zeiten von Corona

Leiden Praxen ebenfalls unter den Folgen und der Verunsicherung durch Corona?

Viele niedergelassene Mediziner (unsere Kunden) berichten uns bereits von Terminabsagen und verunsicherten Patienten.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden mittels Kommunikation und kreativen Ideen bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen.

N3MO – New Marketing 3.0 sieht hier folgende Problemstellungen und Handlungsmöglichkeiten:

– Die Menschen sind durch die aktuellen Verhältnisse und die Maßnahmen, denen sie ausgesetzt sind, extrem verunsichert – viele haben Angst!

– Die Informationsflut im Internet und in den Medien ist unübersichtlich, überfordert und schürt zusätzliche Ängste!

– Es gibt hervorragende Beiträge in den Medien, die den Weg weisen helfen, z.B. ARD Mediathek / Das Erste: Hart, aber fair Extra – Die Corona-Krise: Wo stehen wir – was kommt noch?

– Wir lernen derzeit unsere Politiker von ihrer besten Seite kennen. Die Wichtigsten machen einen sehr guten Job und leisten wichtige Motivation (Merkel, Steinmeier, Günther, …), z.B. Tagesschau – Video.

Die Rolle der niedergelassenen Mediziner in dieser Zeit?

– Politiker und die seriösen Medien sind wichtig, aber keine Vertrauenspersonen – niedergelassene Mediziner dagegen sind es!

– Deshalb machen wir uns ständig Gedanken darüber, wie zwischen den “positiven Kräften” und Ihnen als niedergelassene Mediziner für Ihre Patienten ein Synergie-Effekt eintreten kann.

Wichtige Botschaften von der Praxis an die Patienten:

– Wir sind weiter für Sie da, die medizinische Versorgung bleibt verlässlich erhalten.

– Wir reagieren laufend auf die aktuellen Entwicklungen und haben zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen (noch mehr Desinfektion, Schutzkleidung, Raum für Abstand …).

– Rufen Sie zunächst an! Wir beraten Sie am Telefon und können so unser Termin-Management sowie die Praxisabläufe optimal steuern.

– Nehmen Sie medizinisch notwendige Arztbesuche weiter wahr – alles, was verschoben wird, führt später zu sehr langen Wartezeiten.

– Derzeit verringert sich der Vorlauf bis zu einem Termin und wir können sehr kurze Zeiten im Wartezimmer und genügend Abstand unter den Patienten sicherstellen.

– Fragen Sie uns, wenn Sie unsicher sind!

Einfache Maßnahmen für mehr Kommunikation zwischen Praxis und Patienten

– Schwebefenster mit den wichtigsten Informationen/Botschaften auf der Praxis-Website ( siehe N3MO-Kunden-Newsletter vom 16. März 2020)

– Ergänzende verknüpfte Informationen (PDF) im Schwebefenster

– Entsprechende Beiträge auf der Facebook Fanpage und der Google My Business Seite (z.B. auch eine Serie mit sich ergänzenden Beiträgen …)

– Newsletter (per E-Mail an die Patienten)

Newsletter versus DS-GVO

Dieses Problem haben wurde nach Rücksprache mit einem Fachanwalt durch einen Text am Ende des Newsletters entschärft.

“Wir senden Ihnen diesen Newsletter, weil Sie die Einwilligung gegeben haben bzw. weil wir analog zu Artikel 6.1 f DS-GVO unser und Ihr berechtigtes Interesse im Sinne der Gesundheitsvorsorge sehen.”

Artikel 6.1 f DS-GVO lautet: “die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.”

Und noch ein weiterer Tipp:

Praxen sollten ihre freiwerdenden Kapazitäten nutzen, um ihre Marketing-Kommunikation auf neue, zukunftssichere Beine zu stellen.

Rufen Sie an unter 0 43 51 – 66 66 480 oder schicken Sie eine E-Mail an info@n3mo.de.

Als erfahrener Dienstleister für Ärzte und Zahnärzte wollen wir Praxen dabei unterstützen, auch in Corona-Zeiten Ansprüche sicher zu erkennen und erfolgreich umzusetzen

N3MO hat sich auf die Beratung und Betreuung von bundesweit niedergelassenen Medizinern spezialisiert und ist seit vielen Jahren erfolgreich tätig. Im Rahmen dieser Arbeit hat sich Wolfgang Koll u.a. gemeinsam mit Spezialisten in den Bereichen IT-Sicherheit und Cyber-Kriminalität und einem Fachanwalt für Informationstechnologierecht (IT) systematisch mit allen Anforderungen aus der DS-GVO beschäftigt.

